Respeto a la libertad, prioridad en atención a personas en situación de calle

"No se puede obligar a acudir al Refugio Temporal": Mónica Villarreal

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La administración municipal de Tampico no puede obligar a las personas en situación de calle a acudir al Refugio Temporal, al no incurrir en ningún acto ilícito, afirmó la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, al expresar que la autoridad debe actuar con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

La alcaldesa explicó que aunque se reconoce el riesgo que representa permanecer a la intemperie durante la temporada de frío, el gobierno municipal opta por el acompañamiento y la atención humanitaria, no por la imposición.

“No los podemos obligar porque no están cometiendo ningún acto ilícito, tenemos que respetar la decisión que cada uno de ellos tome. Lo acompañamos porque sabemos que es una situación de riesgo y por eso les llevamos alimento, comida caliente, avena y les llevamos cobijas. No los podemos detener porque se podría presumir una privación de la libertad”

Villarreal Anaya dijo que se mantienen recorridos permanentes en la vía pública con la participación de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de identificar a personas vulnerables y exhortarlas a resguardarse; sin embargo, reconoció que existe renuencia por parte de algunas.

“Rescatamos a tres que quisieron participar y venir al Refugio. Hay otros que se niegan y como quiera se les lleva alimento ahí, se les proporciona cobija, gorros, guantes”

La presidenta municipal indicó que diariamente a causa de la baja temperatura se implementa el Operativo Carrusel, coordinado por Protección Civil y Bomberos, mediante el cual se refuerzan las acciones de apoyo y prevención ante las bajas temperaturas.

Finalmente, en relación con el fallecimiento de un hombre en la colonia Tancol, presuntamente a causa del frío, Villarreal Anaya indicó que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizar las investigaciones para determinar las causas del deceso.