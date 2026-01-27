Silencio oficial y respuestas impulsivas minan la confianza en la seguridad del sur de Tamaulipas

En el panel participaron Cynthia Gallardo Guerrero, por parte de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas; José Luis García Castillo, director de Reporte Noreste Noticias, y David Ed Castellanos Terán, columnista y corresponsal

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El manejo deficiente de la comunicación en materia de seguridad por parte de los gobiernos municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira está debilitando la confianza ciudadana, al caer en dos prácticas igualmente dañinas: el silencio absoluto ante hechos delictivos o reacciones precipitadas y mal sustentadas ante la presión de redes sociales, así lo advirtió Lubín Jiménez Horak durante el bloque de opinión del noticiario nocturno de MVS Noticias Tampico, donde se analizó cómo estas fallas institucionales impactan directamente en la percepción de seguridad de la zona conurbada.

Aunque la zona metropolitana se mantiene entre las mejor evaluadas a nivel nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con datos del INEGI, los panelistas coincidieron en que existen retrocesos atribuibles a la falta de información oficial clara, oportuna y verificable.

Jiménez Horak vinculó la caída registrada en los indicadores de enero de 2025 repetida en 2026 con la crisis informativa de finales de 2024, cuando versiones no confirmadas sobre una presunta ola de robos violentos en autobuses del transporte público provocaron contradicciones entre autoridades y una psicosis colectiva.

“Fue psicosis. La gente dejó de usar el transporte público”, recordó Cynthia Gallardo Guerrero, al señalar que la ausencia de datos oficiales alimentó el miedo social y retrasó una respuesta institucional efectiva.

Por su parte, José Luis García Castillo indicó que la centralización de la información en la vocería estatal agrava el problema.

“La centralización de la información en la vocería estatal genera un vacío. Al no haber información local oportuna, surgen rumores que nadie desmiente a tiempo”

David Castellanos Terán advirtió que minimizar los delitos cotidianos también erosiona la credibilidad oficial.

“Decir que no pasa nada es tan irresponsable como decir que un robo de mil 500 pesos es irrelevante. Para muchas familias, eso es lo de la semana o su comida”

Como salida, los panelistas propusieron la creación de una vocería regional, con protocolos claros y reportes semanales verificables por parte de la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a fin de evitar el vacío informativo y las respuestas improvisadas.

El tema quedó abierto, con el llamado a que las autoridades reconozcan la falla y corrijan una comunicación institucional que hoy, más que informar, está abonando a la desconfianza ciudadana.