Tras persecución, aseguran tres autos con personas armadas en la carretera Victoria-Monterrey

Los militares procedieron a seguirlos para solicitarles que se detuvieran. Sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tam.- Elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres vehículos que eran tripulados por personas armadas, tras una persecución en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey. Los hechos ocurrieron en el ejido El Sauz, perteneciente al municipio de Hidalgo.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha aportado mayor información, pero trascendió que, a la altura del retén del poblado de Oyama, efectivos notaron el paso de tres vehículos cuyos ocupantes actuaban de manera sospechosa.

Los militares procedieron a seguirlos para solicitarles que se detuvieran. Sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida.

La persecución se extendió hasta el kilómetro 48 de la carretera. Posteriormente, los vehículos se adentraron en el ejido, donde finalmente fueron abandonados por sus ocupantes.

Aunque las autoridades no han confirmado los detalles, se obtuvo el dato que uno de los vehículos es una camioneta Toyota Tacoma con placas de Texas, en la que se encontró un cargador con 55 cartuchos para un rifle de asalto tipo cuerno de chivo.

La segunda unidad es una Toyota Hilux, donde se localizaron dos cargadores con siete cartuchos, también para el mismo tipo de arma.

El tercer vehículo es una Jeep Rubicon blanca, igualmente con placas de Texas. En su interior, los individuos abandonaron bolsas con diversas cantidades de marihuana.

Los efectivos realizaron una búsqueda en la zona; sin embargo, debido a la densa maleza, los delincuentes lograron escapar.

Los vehículos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.