Va a la baja gusano barrenador en Tamaulipas: SDR

Se ha reforzado la difusión preventiva y la coordinación con farmacias veterinarias para la detección y reporte oportuno de posibles casos

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tam.- La incidencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Tamaulipas comienza a mostrar señales claras de contención, luego de que la Secretaría de Desarrollo Rural confirmara la desactivación de siete casos y el avance sostenido para recuperar el estatus sanitario que por años mantuvo la entidad.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, actualmente se tienen 12 casos activos, aunque el trabajo coordinado con productores y asociaciones ganaderas ya permite prever un descenso mayor en el corto plazo.

“Ya tenemos siete inactivados y yo creo que para fin de mes inactivamos cuatro más”, señaló, al detallar que el objetivo es volver a tener al estado completamente libre de esta plaga.

En ese escenario, Llera perfila convertirse en el primer municipio libre de GBG en los próximos días, siempre y cuando no se presenten nuevos casos.

“Si ya no aparece otro en Llera, entonces Llera quedaría como un municipio libre”, explicó el funcionario.

Asi mismo, destacó que la estrategia avanza de manera gradual y conforme a la cronología de detección.

Sin embargo, la problemática continúa focalizada en la zona sur del estado, donde se han concentrado los casos desde el inicio del brote.

Tras Llera, Altamira sería el siguiente municipio en quedar libre, mientras que en González, donde se registró la mayor incidencia, ya se reportan cuatro casos inactivados, principalmente en una zona específica y sin dispersión generalizada.

Así también, Varela Flores subrayó que las bajas temperaturas registradas recientemente han contribuido al control del gusano barrenador, al reducir la actividad de la mosca que lo propaga.

“No es que la mate, pero trabaja menos, entonces ayuda bastante; ojalá que se prolongue”, comentó.

En cuanto a la vigilancia sanitaria, el funcionario precisó que también se mantiene un seguimiento puntual en mascotas, con énfasis en la responsabilidad de los propietarios.

Explicó que se ha reforzado la difusión preventiva y la coordinación con farmacias veterinarias para la detección y reporte oportuno de posibles casos.

Finalmente, indicó que en municipios como Tampico y Ciudad Madero se revisó y trató a la totalidad de equinos, sin que se hayan presentado nuevos casos, salvo uno aislado en un perro en Ciudad Madero, el cual se encuentra bajo vigilancia hasta su total cicatrización.

“Cada caso se vigila puntualmente y se hace un barrido más extenso en la zona”.