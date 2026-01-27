VIDEO: Bailarina exótica le baila a su esposo y ella lo agarra a cachetadas

La reacción de la mujer se volvió tendencia en redes sociales luego de que perdiera el control por los celos que le provocó la escena

Una mujer se volvió tendencia en redes sociales por su manera violenta de reaccionar tras sentir celos de su esposo, a quien agarró a cachetadas frente a todos en el billar donde se encontraban en Barranquilla, Colombia.

Uno de los presentes grabó los hechos sin esperar el sorprendente desenlace que desencadenaría la llegada de una bailarina exótica al establecimiento donde el sujeto estaba con sus amigos. En el video se observa cómo varias personas se encuentran reunidas cuando irrumpe una exuberante bailarina con muy poca ropa y comienza a bailar, dejando anonadados a los presentes.

Los celos se tomaron un billar de Barranquilla y acabaron con un show de striptease antes de lo previsto. Todo ocurrió cuando una bailarina dirigió su presentación a un asistente, sin imaginar que su esposa aparecería minutos después visiblemente alterada. pic.twitter.com/Hlbfpv4UCz — ÚLTIMA NOTICIA COL 🇨🇴 (@UltimaNoticiaCo) January 25, 2026

La joven recorre la mesa de billar, pero después decide bailar frente a un hombre sin darse cuenta , o quizá ignorando, que la pareja de él se encontraba al lado. La bailarina se quita la capucha que traía y se inclina para bailar sugestivamente, mientras el sujeto se muestra feliz y no aparta la vista de la fémina.

Bailarina exótica le baila a su marido, ella lo saca a cachetadas del billar: VIDEO

En ese momento, su esposa estalla en celos y avienta a su marido; pero como él sigue viendo a la bailarina, la mujer comienza a golpearlo frente a todos. La danzante se aparta y la esposa saca a su pareja a cachetadas y empujones del billar, mientras los presentes quedan asombrados por la escena e incluso algunos se ríen. Se ve cómo el hombre trata de calmar a su pareja, pero ella lo sigue empujando y golpeando hasta que salen del lugar.

Show dos en uno: espectáculo y escape incluido. 😅

Solo pasa en Barranquilla… ¡la bailarina se voló el patio y no regresó más! pic.twitter.com/6eXJfNIflm — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) January 25, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO