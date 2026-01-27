VIDEO: Intentaron asesinar a alcalde con un lanzacohetes en Filipinas

Akmad Mitra Ampautan, alcalde de Shariff Aguak, viajaba junto a sus escoltas en la provincia de Maguindanáo del Sur

Akmad Mitra Ampautan, alcalde de Shariff Aguak, sobrevivió a un atentado de homicidio, luego de que un grupo de hombres armados atacaran su vehículo con un lanzacohetes. Pese a que varios de sus acompañantes resultaron heridos por el ataque del arma de alto calibre, el funcionario resultó intacto.

Medios locales confirmaron que los atacantes, quienes viajaban en una minivan blanca, fueron localizados y arrestados horas después. De acuerdo con la policía de Filipinas, cuatro de los sospechosos fueron abatidos durante el atentado. Se trata de la tercera ocasión en la que Mitra intenta ser asesinado durante los últimos 5 años.

Alcalde resultó ileso tras atentado

A través de un equipo de vigilancia, capturado por un circuito cerrado, se logra apreciar a los pistoleros que detonan el lanzacohetes desde aproximadamente 12 metros de distancia, sin embargo, el proyectil no logró impactar directamente al automóvil.

🇵🇭 The mayor of a small town in the Philippines survived an RPG attack on his vehicle Heavily armed attackers ambushed the convoy of Shariff Aguak Mayor Akmad Mitra Ampatuan. A rocket struck his armored Toyota Land Cruiser, but the driver managed to steer the damaged,… pic.twitter.com/eyVh7oLh70 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2026

De acuerdo con información del medio Inquirer, el ataque ocurrió cerca de las 6:30 a.m en la provincia de Maguindanáo del Sur, cuando la camioneta que trasladaba al funcionario fue interceptada por una serie de balazos, a la altura de Barangay. Dos de sus escoltas resultaron heridos con lesiones leves, según reveló Anwar Kuit Emblawa, asistente ejecutivo de Mitra Ampautan.

Cuatro pistoleros fueron abatidos

Tras la ráfaga de balazos, fuerzas policiacas iniciaron una persecución que concluyó en la autopista de Shariff Aguak, donde cuatro de los pistoleros resultaron abatidos. Las autoridades filipinas aseguraron armas de alto calibre dentro de la minivan que utilizaron los criminales.

Como se mencionó anteriormente, se trata del tercer intento de asesinato de Mitra durante su administración, por lo que la policía local abrió una carpeta de investigación para identificar a los atacantes y esclarecer si están ligados a los atentados anteriores. Además, examinan el armamento hallado dentro del vehículo para identificar su procedencia.

Medios locales afirmaron que el equipo de seguridad y escoltas de Mitra se ha reforzado tras estos ataques, mientras que equipo forense acudió a la escena para recabar evidencia e integrarla a la carpeta de investigación, cuyo propósito será hallar al autor intelectual del atentado.

Ampautan ha tenido familiares que han sufrido atentados similares. En 2009, sus familiares fueron señalados por estar involucrados en la «Masacre de Ampautan, en la que asesinaron a 58 personas, entre ellos 32 periodistas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO