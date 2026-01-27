VIDEO: Sujeto persigue y aterroriza a madre e hija, las confundió con el amante de su pareja

El joven colombiano se enteró de que no eran las personas que buscaba y pidió disculpas, ante vecinos y elementos policiacos

Momentos de terror vivieron una madre e hija luego de que un motociclista enfurecido las persiguiera por las calles y golpeara al vidrio de su automóvil, todo en presencia de elementos de la Policía, en La Libertad, en el municipio de Cúcuta, al norte de Colombia.

Mientras las perseguía, la hija, quien captó en video los hechos, expresó su miedo en cámara y sollozó por varios minutos, mientras el sujeto, al impactar el vidrio del automóvil, se percató que no eran las personas a quienes él pensaba que perseguía.

Agresor se percató que no era el amante de su pareja

Su madre, quien estaba de conductora, le reclamó en reiteradas ocasiones su comportamiento, mientras el motociclista paulatinamente recobró el control, y elementos policiacos, así como vecinos testigos de los hechos, lo observaban a tan solo unos metros.

«¿Qué le pasa? ¿Nos está siguiendo? Nos anda siguiendo y no sabemos por qué. Qué le está pasando señor, mira cómo golpea. Entiéndame también como nos tiene», le reclamó la madre, aún dentro del vehículo, luego de que el joven se tranquilizara.

#DEMENTE. Momentos de pánico vivieron madre e hija en b/La Libertad (Cúcuta) tras ser seguidas por hombre que las confundió con el amante de su esposa. El sujeto las siguió en motocicleta, golpeó el vehículo y mantuvo una actitud agresiva pese a estar frente al un CAI de Policía. pic.twitter.com/Q8hB6xIVaX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 26, 2026

Policía no defendió a las mujeres

El motociclista, con número de placas BYM.18E, vestía una camisa negra y unos jeans azules, y pese a las agresiones que cometió a ambas mujeres, ni los vecinos y ni elemento policiaco lo apartaron del vehículo. Sin embargo, luego de que la madre bajara el vidrio polarizado de su vehículo, el sujeto se percató que no se trataba de las personas que habían desatado su furia.

Tras la confusión, el hombre se disculpó ante la madre e hija, y aseguró que buscaba al vehículo del supuesto amante de su esposa, por lo que se retiró de la escena, todo mientras la hija continuaba en shock y sollozando. No obstante, la falta de atención de la unidad de Comandos de Atención Inmediata (CAI) también desató la indignación entre los colombianos.

«Pienso que el policía es un centinela. Prohibido abandonar el puesto, para no dejar sin defensas al CAI, tiene que venir un compañero para que se haga a cargo de la situación», reprocharon algunos de los usuarios por la falta de acción del policía que apareció en el video.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO