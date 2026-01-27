Visita de la presidenta le hizo mucho bien a Tamaulipas: Américo Villarreal

El mandatario estatal destacó algunos de los detalles que en materia de programas sociales, inversión, infraestructura, salud y fortalecimiento de la economía se anunciaron

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- La presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas el pasado fin de semana, no sólo se trató de una visita institucional, sino de un recorrido cargado de significado político y social, afirmó el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al hacer un balance de la gira de trabajo de la mandataria federal, en la que se anunciaron inversiones multianuales para Tamaulipas por 58,000 millones de pesos en diversas obras, señaló que su presencia “expresa confianza en Tamaulipas, visión de país y una lectura clara del papel estratégico que hoy juega esta región en el desarrollo nacional”.

“La presencia de la Presidenta en territorio fronterizo envía un mensaje contundente, aquí hay rumbo, coordinación y un proyecto de nación que se construye con cercanía, conocimiento del territorio y compromiso con el pueblo”.

Acompañado por integrantes del gabinete, el mandatario estatal destacó algunos de los detalles que en materia de programas sociales, inversión, infraestructura, salud y fortalecimiento de la economía se anunciaron.

Como la inversión de más de 2,300 millones de pesos en salud en el hospital General del ISSSTE en Tampico, que tendrá 30 especialidades médicas, beneficiando a cuatro estados del país y que el primer semestre del año, será inaugurado.

“La Presidenta nos ha autorizado una inversión adicional para la unidad de radio oncología a la que denominados “el bunker”, para servicios de radio terapia en el Hospital del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero que también muy pronto estará en servicio”.

Villarreal Anaya explicó que durante el recorrido con la Presidenta Sheinbaum Pardo el mismo sábado, ahora en Reynosa, donde se entregaron de manera simbólica las primeras “Viviendas del Bienestar”.

Aquí destacó que en la entidad se aumentó la meta original de viviendas construidas de 43,000 a 84,000 para el 2030, “Tamaulipas es la entidad más en viviendas contratadas tanto en el 2025 como para este 2026, ocupamos el primer lugar nacional”.

Agregó que además se han liberado 17,000 escrituras para igual número de familias y se están otorgando beneficios de reestructura de créditos impagables a 25,000 expedientes en este año de una meta de 120,000 para los próximos tres años.

El gobernador tamaulipeco destacó los anuncios realizados por los funcionarios federales que acompañaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum y explicaron los proyectos que tanto Conagua como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que suman inversiones multianuales por 58,000 millones de pesos.

El mandatario estatal explicó que antes de la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) en Nuevo Laredo, la Presidenta conoció una de las 15 estaciones seguras que se construyen en Camargo y que darán certidumbre y seguridad a la zona fronteriza.

Agregó que pudo platicar de varios de los proyectos y obras que se realizan en el estado como el sistema de transporte rápido tipo BRT en la zona sur, la conexión carretera de libramiento Reynosa, el corredor del Golfo de México que atravesará 14 municipios del estado y la ampliación del puente Nuevo Laredo.

“Tuve la oportunidad de agradecerle a la Presidenta por ratificar su concesión de este puente en favor del gobierno de Tamaulipas; hablamos de la segunda línea del acueducto, la tecnificación de los distritos de riego y de casi 700 millones de pesos para obra hidráulica”.

Además del nuevo bachillerato en Reynosa y los avances en proyectos de energía en los puertos de Altamira y del Norte, la autopista Mante-Ocampo-Tula, la Planta Internacional de tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) en Nuevo Laredo.

El Gobernador comentó que también se le planteó la relevancia del emisor de retorno de aguas residuales para la conducción de agua desde Nuevo León a la presa Marte R. Gómez; además de la reconstrucción del puente Magueyes sobre la carretera Victoria- Monterrey y las gestiones para detonar el Puerto Interior (Puerto Seco) en el centro del estado.

“En resumen, esta gira y los acuerdos que ella se desprenden, reflejan con claridad los dos pilares que distinguen a transformación, justicia y bienestar: justicia entendida como un estado que corrige desigualdades, que protege derechos y que ponen al centro de quienes históricamente fueron olvidados”.

“Bienestar como una expresión concreta de este compromiso en salud, vivienda, alimentación, infraestructura, seguridad y oportunidades reales para las familias”, señaló.

Por último explicó que para este año a través de los 18 programas federales del Bienestar, en Tamaulipas la derrama económica será de 24,000 millones de pesos, beneficiando a 860,000 tamaulipecos.

Acompañaron al Gobernador Anabel Flores Garza, Subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía, Secretario de obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro y el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, quienes explicaron las inversiones anunciadas para Tamaulipas.