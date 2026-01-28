VIDEO: Captan momento en que poderoso alud sorprende a trabajadores de Indonesia; dos murieron y uno está desaparecido

El poderoso alud ocurrido en el territorio de Indonesia también arrasó con vehículos de carga y maquinaria pesada

En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un deslizamiento de tierra sorprende a un grupo de trabajadores de Indonesia y aunque intentaron correr para ponerse a salvo quedaron sepultados debajo de cientos de toneladas de tierra, por lo que, como era de esperarse, las impactantes imágenes ya le están dando la vuelta al mundo.

De acuerdo con distintos medios internacionales, este desafortunado episodio ocurrió el pasado lunes 26 de enero en la Isla de Halmarera Oriental de Indonesia, región en la que operan distintas empresas mineras que extraen níquel y fue gracias a una cámara de seguridad instalada al interior de un camión que era conducido por uno de los trabajadores que quedó registrado en video el poderoso alud.

Así fue el momento exacto en el que un deslizamiento de tierra sorprendió a un grupo de mineros

En la grabación que circula en plataformas digitales se puede apreciar que un trabajador se encontraba conduciendo su camión hasta una zona donde retiraría material rico en minerales, sin embargo, justo en el momento en el que se encontraba llegando hasta la zona donde una retroexcavadora lo cargaría comenzó a sentir que la tierra comenzaba a deslizarse, por lo que sin pensarlo descendió de su unidad y comenzó a correr con la intención de llegar a una zona segura, cabe mencionar que, al menos otros dos operadores repitieron la acción, pero fue en vano pues el poderoso alud los arrastró al igual que al camión y a la maquinaria pesada.

En el video que circula en redes sociales se puede apreciar que este deslizamiento de tierra arrastró con facilidad todo lo que se encontraba a su paso, por lo que se formó a especie de río de tierra, cabe destacar que, la grabación en cuestión dura poco más de un minuto y no se puede apreciar en qué momento es que dicho alud terminó su recorrido.

A new video shared by Joey Mamusung shows the terrifying moment of a second landslide at the nickel mining site of PT Mega Haltim Mineral (MHM) in East Halmahera, North Maluku, Indonesia 🇮🇩. pic.twitter.com/jMfSujEuh8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 28, 2026

Dos trabajadores muertos y uno más desparecido, el saldo de este poderoso alud

Distintos medios locales señalan que este poderoso deslizamiento de tierra dejó como saldo la muerte de dos trabajadores, cuyos cuerpos fueron recuperados después de la tragedia, además, trascendió que en la zona del desastre continua la búsqueda de un tercer trabajador, además, dicho siniestro natural también provocó miles de pérdidas materiales debido a la maquinaria y unidades que quedaron sepultadas, además, ya no será posible explotar la zona.

Es importante señalar que, este es el segundo deslizamiento de tierra que se registra en Indonesia en menos de una semana, pues el pasado 24 de enero se registró una situación similar en la Isla de Java la cual dejó como saldo un total de 8 personas fallecidas y al menos 80 desaparecidas, cabe destacar que las autoridades de Indonesia señalan que, estos fenómenos naturales se originaron debido a las intensas lluvias de la temporada pues reblandecen el suelo y en combinación con la intensa actividad minera propician estos trágicos episodios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO