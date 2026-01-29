SAT implementa Programa de Regularización Fiscal 2026

Este programa permite descuentos de hasta el 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Servicio de Administración Tributaria puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos, que tengan adeudos fiscales del ejercicio 2024 o anteriores.

Este programa permite descuentos de hasta el 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución, y hasta 90 por ciento cuando los créditos estén integrados únicamente por multas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

El estímulo aplica a contribuciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, y está disponible para contribuyentes que:

Tengan contribuciones omitidas y se pongan al corriente mediante declaración y pago en una sola exhibición.

Estén sujetos a revisión y se autocorrijan antes de recibir resolución.

O cuenten con créditos fiscales firmes, con posibilidad de pagar hasta en seis parcialidades.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes no deben haber recibido condonaciones previas, ni contar con sentencias firmes por delitos fiscales, ni estar en los listados del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

El plazo máximo para regularizarse es el 31 de diciembre de 2026, mientras que las solicitudes por créditos fiscales firmes deberán presentarse a más tardar el 31 de octubre.

El SAT informó que el estímulo no se considera ingreso acumulable y no genera devoluciones ni saldos a favor.

Para más información, los contribuyentes pueden consultar el minisitio Programa de Regularización Fiscal 2026 en el portal del SAT, o acudir a cualquier oficina sin cita previa.

Con este programa, la autoridad fiscal busca facilitar el cumplimiento y fortalecer la recaudación en beneficio del país.