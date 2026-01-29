‘Varados’ pescadores por mal tiempo

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Los pescadores ribereños del Pánuco se encuentran “varados” dadas las condiciones climáticas que prevalecen en la zona costera del Golfo de México.

La situación afecta a cerca de 800 trabajadores del río, de acuerdo con Agustín Fernández González, pescador ribereño del Pánuco.

“El mal tiempo ya supera una semana y así no se puede salir, primero la neblina, una surada muy fuerte y luego el nortazo que se dejo sentir y la lancha no aguanta tanto, son botes pequeños”.

Las rachas de viento y las corrientes fuertes, dijo que cierran el paso a las embarcaciones menores, por lo que la mayoría de las pangas permanece amarrada en los embarcaderos.

La falta de salidas al aguam, comentò que deja ingresos en cero, complica el pago de gastos diarios y obliga a muchos a recurrir a fiado para sostener a sus familias.

“si no salimos, no hay para la casa. Todos los pescadores estamos al día. A lo que salga diario para llevar el dinero pa’la casa ”.

El regreso a la actividad depende de que el clima ceda y el cauce recupere condiciones seguras, algo que hasta ahora no ocurre de forma continua en la región.