Adal Ramones da su versión sobre la cancelación de ‘Enrollados’

El conductor de televisión habló sobre la cancelación definitiva del reencuentro de Otro Rollo

MÉXICO.- La cancelación definitiva del proyecto «Enrollados» sigue generando distintas reacciones entre sus protagonistas. Ahora, Adal Ramones, ex titular del programa «Otro Rollo«, concedió su primera entrevista en la que dio su versión de lo ocurrido en su proyecto.

Hace unos días, Gaby Platas, Lalo España y Yordi Rosado confirmaron su salida del proyecto «Enrollados«, argumentando ciertas irregularidades en las empresas organizadoras. Posteriormente salió a la luz que Adal Ramones fue el único que no firmó contrato, situación que lo colocó en el ojo del huracán.

El evento fue cancelado de manera definitiva. Foto: Cuartoscuro

Adal Ramones rompe el silencio

Como te comentamos al inicio de esta nota, Adal Ramones fue señalado de traicionar a sus compañeros al ser el único que no firmó contrato con las empresas organizadoras del show «Enrollados». Ante esta situación, el conductor concedió una entrevista con Fernanda Familiar.

En medio de la controversia por la cancelación definitiva de «Enrollados«, Adal Ramones confirmó que no firmó el contrato por consejo de sus abogados. Explicó que cuando una reprogramación de fechas ya varios de sus compañeros habían plasmado su firma.

“Se me fueron al cuello con eso pero te quiero decir que yo no firmé contrato porque es algo que me sucede muchas veces. Que mis abogados me dicen: no firmes hasta tener claro, dijo.

Sobre su relación con una de las empresas organizadoras, el conductor de «La Granja VIP» dijo que tiene una amistad con uno de los empresarios, pero está seguro que nadie quiso hacer mal el reencuentro de «Enrollados», simplemente las cosas no sucedieron como todos esperaban.

En otra parte de la entrevista, Adal Ramones aseguró que los precios del show «Enrollados» eran muy elevados; además, dijo que la promoción no fue la adecuada, pues seguramente los organizadores creían que el elenco vendería boletos por medio de sus redes sociales.

“Yo tengo amigos productores que desde que vieron los precios me dijeron: esto no va a funcionar», sentenció.

Adal Ramones rompió el silencio. Foto: Cuartoscuro

¿Por qué se canceló Enrollados?

Después de problemas de logística por la empresa organizadora, parte del elenco de «Enrollados» confirmó que no continuaría en el proyecto; además, argumentaron que había otras irregularidades. Por otra parte, Adal Ramones dijo que la gira fue cancelada de manera definitiva, expresando su tristeza por no concretar el regreso de «Otro Rollo».

Versiones señalan que Adal Ramones traicionó a sus compañeros al no firmar el contrato debido a otro compromiso laboral que tenía. Gaby Platas, Yordi Rosado y Lalo España externaron su preocupación y anunciaron sus salidas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO