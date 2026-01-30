Detectan hasta 13 basureros clandestinos en Tampico

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aunque es una práctica difícil de erradicar, el Ayuntamiento de Tampico ha detectado hasta 13 basureros clandestinos en distintos sectores de la ciudad, informó Edmundo Malagón Infante, secretario de Servicios Públicos municipales.

Indicó que si bien el número puede variar conforme avanzan los recorridos de supervisión, actualmente se tienen identificados los puntos donde personas o empresas depositan basura y escombro de manera ilegal.

“Tenemos detectados 12, 13 basureros clandestinos”

Expresó que uno de los casos más representativos es el ubicado en la colonia Niños Héroes, a espaldas de un negocio de uniformes sobre la carretera Tampico–Mante, el cual tenía cerca de una década en esa condición y actualmente está siendo erradicado por completo.

“En la parte de atrás había una calle invadida de basura, escombro y de todo. Eso tiene seis, siete, ocho, nueve años… muchísimos años. Ya estamos terminando de limpiarlo; la alcaldesa nos pidió que se atendiera. Es un alivio para la gente, porque ahora podrán usar esa calle como vialidad”

El funcionario municipal dijo que en poco más de una semana y media se ha retirado una cantidad considerable de desechos, alcanzando casi 300 camiones de basura y escombro, lo que refleja la magnitud del problema.

“Llevamos casi 300 camiones entre basura y escombro”

Aunque existen sanciones administrativas para quienes generen los tiraderos ilegales, Malagón Infante reconoció que no se han aplicado, debido a la falta de cámaras de vigilancia que permitan identificar a los responsables, aunque no descartó que empresas constructoras estén involucradas.

“Hemos detectado compañías constructoras y carretoneros, pero lo hacen en la madrugada. En esa área no hay cámaras y no podemos saber. Mandamos a poner reflectores para inhibir, pero no ha sido suficiente”

Dijo que una vez erradicado el basurero clandestino en la colonia Niños Héroes, la Secretaría de Obras Públicas proyecta la construcción de una vialidad, lo que permitirá recuperar el espacio para uso ciudadano.

Finalmente, indicó que la dependencia a su cargo mantiene cuadrillas permanentes, así como dos camiones y una retroexcavadora, que recorren la ciudad para retirar basura depositada en solares baldíos o en la vía pública.

Malagón Infante reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar estas prácticas que generan contaminación y riesgos sanitarios.