Estos son los alimentos que deben ir en el refrigerador y cómo acomodarlos, según expertos

MÉXICO.- Mantener los alimentos frescos y con los nutrientes necesarios es una de nuestras prioridades en la cocina. Sin embargo, ¿sabías que no todos los alimentos son aptos para almacenarlos en frío? Cuando vamos de compras al supermercado solemos meter todos los productos al refrigerador, pero existe una gran cantidad de alimentos que no requieren estar en frío, incluso podría dañarlos más que beneficiarlos.

Los expertos recomiendan identificar las distintas zonas del refrigerador y qué alimentos deben colocarse en cada una de ellas.

La más fría es para los productos más perecederos, como las carnes y los pescados.

“Debemos darnos un tour por nuestro refrigerador y conocer las regiones del refrigerador, no todas son iguales, tenemos que saber cuál es el área más fría del refrigerador porque esa es una de las áreas más importantes. En esa área del refrigerador tenemos que guardar las cosas perecederas por ejemplo: la carne, la leche los huevos… Aquí vamos a poner cosas que tengan una vida muy corta antes que se echen a perder”, destacó el nutriólogo Raúl Ávalos.

Foto: Freepik

Los lácteos y embutidos se colocan en la parte central porque no requieren tanto frío; con ellos pueden convivir los alimentos ya cocinados, las sobras o productos ya abiertos. En la zona de la puerta, que es la menos fría, pueden ir las bebidas, mostaza, mayonesa, salsas o la mantequilla.

Las frutas y verduras deben ir en los cajones porque a diferencia de las carnes, necesitan menor temperatura. Aunque el experto señala que no todos los alimentos van al frigorífico. «Si yo no tengo una fruta bien madura no me conviene meterla al refrigerador porque su proceso de maduración se va a retrasar.

Hay cosas que son muy importante que no se metan al refrigerador aunque estén maduras, por ejemplo las cebollas, rápidamente se humedecen por el frío y se pueden echar a perder; el jitomate es otro que no se debe guardar. Cosas que tienen cascaritas delgada».

Frutos rojos, manzanas, uvas, cerezas, peras, sí van dentro, porque eso retrasa su proceso de putrefacción y concentrar sus nutrientes. Recomienda no tirar la fruta muy madura, porque su consumo ayuda a restaurar la flora intestinal, esencial para tener una buena salud.

Estos son algunos de los consejos de expertos para aprovechar nuestro refrigerador, evitar desperdicios y contaminación cruzada.

