Muere el periodista Raúl Benoit, su decisión: acceder a la eutanasia

El periodista Raúl Benoit falleció este viernes 30 de enero de 2026 en Estados Unidos, luego de solicitar y acceder a la eutanasia, decisión que fue confirmada públicamente por su familia. La noticia fue dada a conocer por su hijo, Felipe Benoit, a través de un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio familiar, Benoit enfrentaba un deterioro progresivo de su salud, derivado de padecimientos neurológicos que se agravaron con el paso de los años. Ante ese escenario, el comunicador optó por ejercer su derecho a una muerte asistida, en un país donde el procedimiento es legal bajo criterios médicos específicos.

La decisión fue descrita por sus familiares como consciente, informada y acompañada, tomada tras evaluar la pérdida de calidad de vida y el sufrimiento asociado a su condición. El caso reabre el debate público sobre la eutanasia y el derecho de los pacientes a decidir sobre el final de su vida en contextos de enfermedad irreversible.

Raúl Benoit desarrolló una amplia trayectoria periodística en medios internacionales, particularmente en la televisión en español en Estados Unidos, donde fue reportero y corresponsal de Televisa Univision. Su trabajo lo colocó como una voz reconocida en la cobertura informativa para audiencias latinoamericanas.

Su fallecimiento no solo marca el cierre de una carrera periodística de décadas, sino que coloca en la agenda informativa un tema sensible y complejo, el de la eutanasia, desde la experiencia personal de un comunicador que decidió enfrentar el final de su vida bajo un marco legal y médico permitido.