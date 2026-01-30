Premian en Tailandia a estudiantes de Altamira

El proyecto BanBot, es un asistente humanoide con Inteligencia Artificial diseñado para brindar apoyo a personas adultas mayores

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira ganaron la quinta edición de la Feria de Ciencias Internacional celebrada en la provincia de Phatthalung, Tailandia. Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, alumnos de Ingeniería en Mecatrónica BIS, presentaron el proyecto BanBot, el cual resultó seleccionado como la propuesta ganadora del encuentro.

El proyecto BanBot, es un asistente humanoide con Inteligencia Artificial diseñado para brindar apoyo a personas adultas mayores, fomentar la interacción social y ofrecer acompañamiento personalizado, además de aportar al ámbito educativo.

El equipo, asesorado por los docentes Diego Arturo Soto Monterrubio y José Antonio Rodríguez Ahumada, obtuvo además el Premio Platino y la acreditación internacional en el Reto Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento.

Con estos resultados, el proyecto de los jóvenes tamaulipecos suma dos reconocimientos de carácter internacional en la misma temporada de competencias.