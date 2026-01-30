Prevén 40% de ocupación hotelera en primer puente vacacional en Tampico

Indicó que el sector hotelero viene de un arranque de año complicado, por lo que este fin de semana largo representa una oportunidad para mejorar

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el inicio del primer puente vacacional del año, que comprende de este viernes al lunes 2 de febrero, la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas estimó una ocupación hotelera cercana al 40 por ciento en Tampico, informó Sergio Jorge Marón Ceja, presidente del organismo.

Indicó que el sector hotelero viene de un arranque de año complicado, por lo que este fin de semana largo representa una oportunidad para mejorar, aunque reconoció que las cifras proyectadas se mantienen por debajo de lo deseado.

“Esperemos que nos ayude a subir la ocupación, porque en este primer mes nos ha golpeado un poco fuerte. Estamos hablando aproximadamente de un 38 a 40 por ciento de ocupación; es muy bajo, aunque siempre quisiéramos tener ese aumento”

Dijo que uno de los factores que podría influir negativamente en la llegada de visitantes es la baja temperatura que se pronostica para este fin de semana, al tratarse del primer puente vacacional de 2026.

“Es el primer puente de este 2026 y nos juega un poquito en contra el clima frío, pero vamos a esperar las cifras para ver qué situación tenemos este fin de semana”

Indicó que se espera el arribo de visitantes principalmente del Estado de México y de Monterrey, Nuevo León, quienes suelen aprovechar este tipo de periodos para viajar, confiando en que el panorama mejore para el sector hotelero local.

Finalmente, recordó que este fin de semana se llevará a cabo en Expo Tampico un evento de tractocamiones, el cual podría favorecer el incremento en la ocupación hotelera, particularmente en los hoteles ubicados en la zona dorada del municipio.