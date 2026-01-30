VIDEO: Elisa Beristain comparte publicación sobre su salud desde el hospital

La ex integrante de “Rica, Famosa, Latina” tiene una perforación en el intestino y piden no hacer bromas de su estado de salud

MÉXICO.- Desde hace algunos días te informamos que la querida y polémica conductora Elisa Beristain ingresó de manera urgente al hospital, luego que en plena transmisión en vivo de su programa compartió con sus compañeros y con su público que se tenía muy mal de salud.

Fue entonces que la querida comunicadora fue llevada de manera urgente al hospital en donde los médicos determinaron que tenía un shock séptico, además de que su presión arterial no la tenían controlada. A una semana de esta situación, Beristain envió un mensaje a sus seguidores y compartió un video en el que se puede ver como va su recuperación.

Elisa Beristain desde el hospital

A través de sus redes sociales, la presentadora de “Beristime” compartió un breve video en el que se puede ver como ha ido evolucionando estos días y que gracias a los cuidados de su hija , su hermana y seres queridos ha evolucionado de manera favorecedora.

En dicho clip se puede ver a Elisa Beristain con bata, en la camilla del hospital, pero también caminando lentamente mientras se apoya de un porta suero con ayuda de sus seres queridos.

“Paso a paso, pero con toda la actitud.Elisa Beristain compartió un video donde ya se le ve caminando y avanzando en su proceso de recuperación. Un recordatorio de que la constancia, la fe y las ganas pueden más que cualquier obstáculo. ¡Vamos, Elisa! Cada paso cuenta y este es solo el comienzo”. Se lee en la publicación

El mensaje de Elisa a sus seguidores

Además del video que compartió con sus seguidores en el que se ve su evolución en el hospital, Elisa Beristain compartió un fotografía en la que luce un look en color azul con negro, muy bien arreglada y maquillada, por lo que no se sabe si es que esta imagen es algo actual o solo la utilizó para agradecer a sus seguidores.

Y es que la conductora de “Beristime” dedicó unas palabras a sus fanáticos que la han apoyado en estos momentos en donde su salud se ha visto comprometida, por lo que se ha ausentado de su emisión digital.

“¡Comadritas hermosas! Quiero agradecerles todos sus mensajes y todas sus muestras de cariño hacia mí, de verdad, ¡muchas gracias! Y quiero pedirles que no dejen de sintonizarnos todos los días porque el show debe continuar, espero pronto estar con ustedes para seguirles compartiendo lo mejor del espectáculo para ustedes”.

¿Qué enfermedad tiene Elisa Beristain?

Integrantes de Beristime piden a los diversos medios de comunicación hacer a un lado las posibles rencillas que puedan tener con Elisa y no hacer bromas sobre el estado de salud de la ex integrante de “Rica, Famosa, Latina”, pues Elisa se encuentra muy delicada ya que tiene una perforación en el intestino.

“Elisa tiene esa situación en su cuerpo, lo que le dije que tiene una perforación en el intestino, es algo importante que puede provocar la muerte, a nadie se le desea…”, dijeron en Beristime

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO