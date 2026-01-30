VIDEO: Graban a joven lanzándose a un río desde un puente y lo encuentran muerto

“Estamos aquí en Amazonas y Perú y nos vamos a tirar, mi hermano”, fueron las últimas palabras de Ángel Montoya a la cámara

COLOMBIA.- En Colombia, un joven decidió cumplir lo que parecía un reto inocente junto a un amigo, sin imaginar el fatal desenlace: su cuerpo fue encontrado días después por equipos de rescate.

Los hechos fueron grabados por los mismos involucrados el pasado martes 27 de enero. La grabación se hizo viral en redes sociales mientras las autoridades implementaban un intenso operativo de búsqueda y sus familiares solicitaban ayuda para localizarlo. En el video se observa a Ángel Montoya sentado en el barandal de un puente vehicular, sonriente, mientras su amigo lo graba y narra el desafío.

“Estamos aquí en Amazonas y Perú y nos vamos a tirar, mi hermano”, dice Ángel Montoya.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Joven llamado Ángel Montoya está desaparecido tras lanzarse al río Cauca en la vía Tuluá–Riofrío V. Cauca). El momento quedó en video y, segundos después, desapareció entre las aguas. Autoridades y familiares realizan la búsqueda y piden apoyo. Info: 316 248 7107 pic.twitter.com/Qtztpsm3dY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 29, 2026

Joven se tira al río desde un puente para cumplir un reto y lo encuentran sin vida, esta fue el momento de su desaparición: VIDEO

Posteriormente se cruza del otro lado del puente y se lanza al río Cauca, en la vía Tuluá–Riofrío. En las imágenes se ve cómo cae al agua e incluso nada hasta casi alcanzar la orilla, mientras su amigo se ríe festejando el cumplimiento del reto.

La grabación termina a los tres minutos sin mostrar signos de alerta ni indicios de que la corriente arrastrara al joven. Sin embargo, Ángel nunca regresó a casa. Ese río es conocido por sus fuertes corrientes, remolinos y gran profundidad. Hoy, el medio Caliente dio a conocer que el cuerpo del hombre de 30 años fue hallado a orillas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Bolívar, Valle del Cauca.