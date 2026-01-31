Aprueba la Red de Periodistas con Visión de Género–Victoria su Plan de Trabajo 2026–2027

Con la aprobación de este Plan de Trabajo, la Red de Periodistas con Visión de Género–Victoria refrenda su compromiso con un periodismo feminista.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La Red de Periodistas con Visión de Género–Victoria aprobó y construyó de manera colectiva su Plan de Trabajo 2026–2027, instrumento que orientará su labor periodística desde una perspectiva feminista, humanista y comprometida con la transformación social en el ámbito local.

El Plan fue presentado por la coordinadora de la Red en Victoria, Daniela Plata Flores, ante las integrantes de la organización, contando con la presencia de la fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, A.C., Rosa María Rodríguez Quintanilla, así como de la coordinadora estatal, Dora Alicia de la Cruz García.

El documento establece como eje transversal el fortalecimiento del ejercicio periodístico con perspectiva de género, con énfasis en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva y la erradicación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

A través de este Plan de Trabajo, la Red prioriza la articulación solidaria entre mujeres periodistas, el acompañamiento profesional y humano ante contextos de violencia o discriminación, así como la capacitación permanente en periodismo feminista, enfoque de género, derechos humanos, ética periodística y seguridad, como condiciones indispensables para un ejercicio informativo digno y responsable.

El Plan 2026–2027 se estructura en nueve líneas estratégicas orientadas a impulsar una agenda informativa local con perspectiva de género, la realización de coberturas colectivas en fechas emblemáticas para los derechos de las mujeres, la promoción de un tratamiento informativo libre de estereotipos y prácticas sexistas, así como el fortalecimiento de la presencia de mujeres como fuentes informativas, expertas y voceras.

Asimismo, se contemplan acciones específicas para la prevención, denuncia y atención de las violencias contra mujeres periodistas, el desarrollo de proyectos periodísticos colaborativos y la vinculación estratégica con instituciones, organizaciones feministas, de derechos humanos y espacios académicos, sin comprometer en ningún momento la autonomía editorial de la Red.

El Plan reafirma también la decisión de mantener una relación activa y solidaria con el movimiento de mujeres en Ciudad Victoria, acompañando sus luchas, reconociendo su diversidad y contribuyendo, desde el periodismo, a la construcción de narrativas que coloquen la dignidad, la igualdad y una vida libre de violencias en el centro de la agenda pública.

Con la aprobación de este Plan de Trabajo 2026–2027, la Red de Periodistas con Visión de Género–Victoria refrenda su compromiso con un periodismo feminista, ético y humanista, profundamente vinculado con las realidades de las mujeres, convencidas de que informar con perspectiva de género es también una forma de cuidar, resistir y transformar.

Finalmente, como parte del orden del día, se aprobó la designación de las periodistas Chantal Martínez y Blanca Esthela Hernández como responsables de la Comisión de Comunicación de la Red de Periodistas con Visión de Género–Victoria.