Creará ONAPAFA padrón de chuecos contra decomisos

Con la elaboración del registro público vehicular de autos de procedencia extranjera se les dará respaldo y mayor certeza jurídica a propietarios de estas unidades ante autoridades federales, estatales y municipales.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPAFA) anunció la creación de un registro público vehicular de autos de procedencia extranjera en Tamaulipas, con el objetivo de brindar respaldo y mayor certeza jurídica a los propietarios de estas unidades ante autoridades federales, estatales y municipales.

El presidente de ONAPAFA en el estado, Manuel Zúñiga Maldonado, informó en entrevista exclusiva que el proyecto busca conformar una base de datos confiable que permita identificar con claridad la procedencia y titularidad de los vehículos que circulan en la entidad.

Explicó que el registro está dirigido principalmente a automóviles de origen extranjero que no fueron regularizados por diversas causas, ya sea por limitaciones económicas o por no cumplir con los requisitos establecidos en el decreto federal, pero cuyo propósito central es ordenar un padrón que actualmente opera en la informalidad.

Zúñiga Maldonado detalló que el registro funcionará como una herramienta de consulta para corporaciones como Tránsito, Guardia Estatal y Guardia Nacional, lo que permitirá evitar confusiones durante operativos y revisiones.

“Prácticamente vamos a crear un registro público vehicular, pero enfocado en autos extranjeros”, señaló.

Precisó que la base de datos no será exclusiva para afiliados de ONAPAFA, sino que estará abierta a propietarios pertenecientes a otras organizaciones o incluso a personas independientes, siempre que aporten información verificada y documentación que acredite la propiedad del vehículo.

El dirigente indicó que el programa podría ponerse en marcha a mediados de la próxima semana, una vez concluido el proceso de certificación de seguridad de la plataforma digital, la cual será presentada ante autoridades estatales y federales para su conocimiento y eventual respaldo institucional.

En cuanto a la protección de datos personales, aseguró que el sistema contará con candados tecnológicos y accesos restringidos, de manera que únicamente autoridades competentes y administradores del programa podrán consultar la información.

“La idea es que exista certeza y confianza, tanto para el gobierno como para los propietarios”, puntualizó.

Finalmente, explicó que los requisitos para el registro contemplan licencia de conducir vigente, título original del vehículo, verificación de no reporte de robo y seguro de responsabilidad civil, así como la actualización obligatoria de datos en caso de cambios de propietario o unidad, con el fin de mantener un padrón actualizado y confiable.