Explosión de estufa deja a mujer sin vida y más lesionados en Nuevo León

Los hechos ocurrieron sobre la calle Quiché, entre Matachines y Pipiles, donde se desplegó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- Una mujer de la tercera edad perdió la vida la noche de este viernes tras un incidente registrado al interior de un domicilio en la colonia Fraccionamiento Azteca, en el municipio de Guadalupe.

De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría ocurrido luego de una presunta explosión en el área de la estufa.

La mujer, de aproximadamente entre 90 y 95 años de edad, fue sacada hacia la cochera del domicilio para intentar auxiliarla y permitirle recibir aire.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, así como elementos de Protección Civil de Guadalupe y del Estado, además de Bomberos de Nuevo León y de Guadalupe, quienes realizaron maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Vecinos del sector se mostraron consternados por lo ocurrido, al señalar que conocían a la víctima, quien vivía en el domicilio junto a una de sus nietas y una sobrina, quienes presenciaron el lamentable suceso.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada oficialmente por las autoridades.

