Frío congela al gusano barrenador en Tamaulipas: SDR

Aunque no eliminan por completo la plaga, sí disminuyen de forma importante su capacidad de reproducción y propagación.

Por Antonio H. Mandujano

Los frentes fríos que han «pegado» en Tamaulipas en las últimas semanas, han sido un aliado clave en el combate a la mosca del gusano barrenador en el Estado, al reducir de manera significativa la actividad del insecto y facilitar las labores de control sanitario en el sector pecuario.

Así lo afirmó la secretaría de Desarrollo Rural del estado, la cual explicó a Expreso que las bajas temperaturas, aunque no eliminan por completo la plaga, sí disminuyen de forma importante su capacidad de reproducción y propagación.

Por tanto, las bajas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas han ocasionado la desactivación de la mayor parte de los casos registrados.

“Estos fríos nos están ayudando bastante con la mosca, muchísimo, porque con esas temperaturas no trabaja igual; no la elimina, pero sí le baja mucho su actividad”, confirmó el titular del área, Antonio Varela Flores.

De acuerdo con información del Senasica, en Tamaulipas se han acumulado 20 casos de gusano barrenador, de los cuales 12 ya están inactivos, resultado que, según las autoridades, está directamente relacionado con las condiciones climáticas registradas durante el invierno.

Finalmente, la dependencia señaló que el control del gusano barrenador continúa siendo una prioridad para el estado, por lo que se mantiene la coordinación con instancias federales y el seguimiento puntual de cada caso, aprovechando las condiciones climáticas favorables para avanzar en la desactivación de los focos restantes.