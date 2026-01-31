Panistas insisten en voto directo

Más de tres mil militantes panistas exigen al Comité Nacional emitir la convocatoria para renovar la dirigencia estatal mediante voto directo y no por acuerdos cupulares; la falta de definición mantiene al partido en incertidumbre.

Por Perla Reséndez / Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Desde el pasado mes de octubre, Luis René Cantú Galván, terminó su periodo como presidente del partido, sin embargo, el Comité Nacional no ha emitido la convocatoria por lo que la dirigencia continúa “sin cambios”.

Dos puntos son claves para los militantes, el método de elección de la nueva dirigencia estatal, una gran mayoría está empujando porque la convocatoria se emita bajo el principio del voto directo de la militancia y no por acuerdos entre la cúpula.

En ese contexto, militantes de Acción Nacional en Tamaulipas, enviaron un oficio al dirigente nacional, Jorge Romero Herrera para que se convoque a elecciones abiertas para integrar el Comité Directivo Estatal para el periodo 2026-2029.

En la carta firmada por 3,042 militantes de un total de 9,602 que hay en el estado, exigen que se respete lo establecido en el artículo 73, inciso e), de los estatutos, que señala como método ordinario para elegir a la dirigencia estatal el voto directo de la militancia, y no un proceso cerrado limitado a consejeros.

“Acción Nacional como precursor de la democracia en México, se encuentra obligado a mantenerse firme y leal a sus fundamentos, por lo cual es preciso dar cumplimiento a una elección abierta y no únicamente con participación de los consejeros”.

Los panistas señalan que la renovación de la dirigencia es clave, luego que en el mes de septiembre inicia el proceso electoral del año 2027 en el que se renovarán alcaldías y el Congreso Local, para el que deberán estar listos, así como para la elección de la gubernatura en 2028.

También se ha puesto sobre la mesa si la dirigencia ahora será para una mujer, por lo que hay dos fórmulas que están trabajando para tratar de “avanzar” entre la militancia blanquiazul, en tanto se emite la convocatoria.

Por un lado la dupla formada por Gloria Garza Jiménez, ex Magistrada y César “Truko” Verástegui Ostos, diputado federal; y por el otro por la también ex Magistrada Omeheira López Reyna e Ismael García Cabeza de Vaca, diputado local.

En un evento con militantes Verástegui Ostos señaló que “Acción Nacional necesita un nuevo camino con visión, capacidad y sobre todo mucha unidad”, logró el apoyo de la ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar; de los alcaldes de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera y de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz; además del diputado local Gerardo Peña Flores.

El ex diputado local Carlos Fernández Altamirano, señaló que los procesos internos del partido deben fortalecerse siempre desde la participación y la unidad, por lo que más importante que el método es la legitimidad que este ofrezca.

“Más que el método en sí, lo importante es que sea un proceso que genere legitimidad, respeto entre las distintas expresiones y que permita que quien resulte electo pueda trabajar por el fortalecimiento del PAN hacia afuera y hacia adentro”.

En ese mismo sentido se manifestó el ex legislador Edmundo Marón Manzur, quien ve en el 2027, una fecha importante para el partido, por lo que la decisión de quién tome el timón del partido debe tomarse en serio.

“Debería de haber una planilla de unidad, en donde ambas aspirantes logren evitar una elección, unir a toda la militancia, independientemente de los grupos, y lograr salir fortalecidos para la elección que vienen en el 2027 y 2028”.

Por su parte, el diputado local José Abdo Shekaiban Ongay, quien dijo sentirse muy satisfecho con su trabajo en el Congreso del Estado, por lo que no participaría en la elección de la nueva dirigencia del partido, se mostró confiado en que el proceso interno contribuirá a la unidad del partido.

Dijo que esperan que se publique a convocatoria para que el proceso formal de renovación de inicio y poder conocer las propuestas de quienes ya han manifestado su intención de participar.

“Hay que esperar primero eso y después, ver quién se inscribe y ver sus propuestas”, señaló el congresista de Tampico, quien dijo que en caso de que sea una mujer la que se encargue de dirigir los destinos del partido, las dos (Gloria y Omeheira) “son muy buenas opciones”, pero insistió, “hay que esperar”.

Mon Marón también se mostró prudente y dijo que es mejor esperar para revisar la convocatoria y ver qué es lo que se propone, reconociendo que el partido cuenta con “buenos perfiles” en caso de que sea una mujer la próxima dirigente.

Mientras Carlos Fernández reconoció en ambas mujeres perfiles con trayectoria, “como parte de la vida interna del partido, he atendido invitaciones a escuchar distintas expresiones, siempre desde una posición institucional y de respeto”.

“Además, todavía no se emite la convocatoria ni están definidos los términos del proceso, por lo que en lo personal he decidido mantenerme al margen y no tomar postura en esta etapa”, aclaró.

Reclaman convocatoria

El ex diputado federal panista por el octavo distrito, Luis Alonso Mejía García, advirtió que antes de asumir posiciones es indispensable que se transparente la convocatoria.

“Más que opinión, lo que estoy esperando es que se formalice o se anuncie si la elección para quien vaya a competir sea hombre o mujer. Hay muchos rumores de que vaya a ser mujer, pero son rumores… no se sabe”.

También se refirió a la importancia de conocer si la elección se realizará mediante Consejo o Asamblea, ya que ello definirá las alianzas internas.

Cuestionado sobre la aspiración de César Verástegui Ostos; Mejía García consideró que de confirmarse una presidencia femenina, podrían generarse acuerdos políticos dentro de la fórmula con Gloria Garza.

“Si llegara a ser en su grupo, proponer quién le viene acompañando en la teoría como la Secretaría General”.

En el mismo sentido, el ex diputado local, Pedro Antonio Granados Ramírez reconoció que el PAN aún resiente las consecuencias de la confrontación política vivida en el pasado reciente desde el gobierno federal.

“Hubo un ataque frontal del gobierno central federal anterior contra el ex gobernador Cabeza de Vaca y eso acabó y perjudicó muchísimo a este personaje político y a su partido y creo que eso marcó el derrotero; hay que hacer muchísimo trabajo para poder revertir eso, no es fácil”.

Granados Ramírez consideró que el proceso interno representa una oportunidad para corregir errores y reconectar con la ciudadanía.

“Corregir situaciones negativas que se pudieron tener en el pasado y volver a intentar hacer el contacto con la ciudadanía. Quienes estén al frente deberán tener la habilidad y la capacidad para conciliar y convocar”.

Sobre Verástegui Ostos, reconoció su trayectoria dentro del partido.

“Tiene mucha trayectoria. No sé si haya otro contrincante, aunque también alcancé a ver que pudiera ser para mujer la presidencia estatal”.

De manera extraoficial, se prevé que la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN se emita entre febrero y marzo, ya que el proceso local debe concretarse 30 días después de que el Comité Ejecutivo Nacional publique las bases.