Pirotecnia causa 10 heridos en funeral

La detonación de una bolsa con cohetones durante un sepelio en un cementerio de Ciudad Victoria dejó diez personas lesionadas, tres de ellas en estado delicado

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Una explosión de pirotecnia en un funeral dejó diez personas con quemaduras, tres de ellas fueron reportadas como delicadas.

El siniestro ocurrió cuando una bolsa con al menos 40 cohetones estalló entre los asistentes a un sepelio en en el cementerio “Del Recuerdo”, ubicado en el libramiento Naciones Unidas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, familiares de la fallecida lanzaron cohetes como despedida y una mecha cayó sobre una bolsa con pirotecnia, provocando una explosión repentina en medio del grupo.

Livio César Flores Rodríguez, coordinador de Protección Civil municipal, indicó que tres de los heridos se encuentran en estado delicado, dos de ellos familiares directos de la difunta.

Cuestionó abiertamente el manejo inadecuado de los artefactos: “Hubo alrededor de 10 personas heridas atendidas de las cuales tres están delicados y las otras personas que estuvieron en shock. Se atendieron y trasladaron a distintos hospitales. Al parecer le encendieron cohetes, es una chispa que hubo en una bolsa donde llevaban los cohetones”, explicó el funcionario.

“Me comentan son son dos adultos y un menor me parece que tiene nueve años 8-9 años, hubo desgarramiento de piernas en los adultos, me comentan que sí es muy serio” recalcó.

Al punto arribaron ambulancias de Protección Civil Estatal, municipal y del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Algunos llegaron a pie hasta la ambulancia mientras que otros tres quedaron tendidos en el piso ya que fueron ellos quienes estuvieron a muy corta distancia donde se hizo la detonación.

“El mal uso, mal transportación, no saber utilizarlo nos lleva a una tragedia”

Flores Rodriguez señaló que al dialogar con la empresa funeraria, dijeron que no cuentan con permiso para usar pirotecnia, pero argumentaron que ellos no sabían que la familia lo iba a usar.

“Se quedó el área de inspecciones por parte del Estado y municipio van a platicar con gerencia este tenemos entendido ya que no tiene ningún tipo de permiso para para el uso de ella entonces ya se actuará de manera correspondiente primero hacerlas las investigaciones por parte de inspecciones y luego, en caso de que debe de haber sanciones que espero sea necesario para para poner un una pauta de lo que conlleva todo eso”.

Por su parte, Gerardo González De la Fuente, titular de Protección Civil estatal, hizo un llamado contundente: “Si no saben cómo utilizarla, mejor no la usen. Pero si insisten, acérquense a nosotros para recibir orientación”.

Enfatizó que hay reglas para la manipulación de pólvora.

“A toda la población que tengan eventos y te quieren poner pirotecnia que se acerquen a la coordinación estatal de protección civil para que realicen su su permiso. Nosotros vemos quién les vende si está autorizado si no está autorizado en qué día va a ser donde va a ser qué cantidad de pólvora van a quemar”.

Dijo que para el uso de la pólvora hay reglas y el no acatarlas puede llevar a un grave accidente.

“Hay reglas tanto a las personas que venden la pirotecnia pero también hay reglas para quien quema la pirotecnia sí por qué porque eso es lo que sucede lamentablemente, personas lesionadas, los cuales en el manejo de pirotecnia no lo hicieron con las medidas necesarias y sufrieron este accidente”.