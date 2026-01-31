Sancionará SAT por pedir constancia para facturar o pagar nómina

No se puede condicionar la entrega de facturas al exigir constancia de situación fiscal

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó que empresas y prestadores de servicios no pueden condicionar la emisión de facturas ni el pago de nómina a la entrega de la constancia de situación fiscal, práctica que puede ser sancionada con multas de hasta 122 mil pesos.

Yadira Mendoza Delgado, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Tamaulipas, explicó que la constancia fiscal no es un requisito obligatorio para facturar, y que únicamente deben solicitarse los datos fiscales básicos: RFC, nombre, código postal y régimen fiscal.

Detalló que las multas por exigir indebidamente este documento van desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos, conforme al Código Fiscal de la Federación.

En el caso de los trabajadores asalariados, aclaró que la constancia no tiene vigencia y no puede exigirse cada año para el pago de nómina. Indicó que en las oficinas del SAT Victoria se atienden diariamente entre 400 y 500 contribuyentes que acuden innecesariamente a solicitar este documento.

Agregó que en la región existen más de 319 mil contribuyentes asalariados que no requieren acudir al SAT si proporcionan correctamente sus datos fiscales.

Las denuncias por estas prácticas pueden realizarse en el portal “Denuncia SAT”.