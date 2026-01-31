Se preparan contra temporada crítica

Autoridades activaron la estrategia para enfrentar la Temporada de Incendios Forestales 2026, ante el pronóstico de sequía prolongada y otras condiciones adversas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Tamaulipas se encamina a una temporada intensa de incendios forestales, con un escenario marcado por la sequía prolongada, los vientos intensos y los efectos acumulados del cambio climático.

Así lo expuso la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dentro del evento dio de arranque oficial de dicha temporada, donde también se inició el periodo de preparación y coordinación interinstitucional ante el alto riesgo que se avecina.

El titular de la oficina de representación de la Conafor en el estado, Carlos Argueta Espíndola, confirmó que la etapa más delicada se extenderá de marzo a agosto, meses en los que históricamente se concentran los siniestros forestales.

“La temporada crítica es de marzo a agosto, cuando se nos presentan los vientos fuertes y la sequía prolongada”, advirtió.

De acuerdo con los análisis disponibles, Tamaulipas enfrenta nuevamente condiciones de sequía anormal y prolongada, similares a las registradas el año pasado.

Por tanto, dicho periodo se prevé sea crítica.

“De acuerdo a GNA, va a ser una sequía muy prolongada, y se espera que este año sea igual”, señaló el funcionario, lo que ha obligado a anticipar acciones y reforzar las estrategias de prevención y combate.

Incluso antes del inicio formal del periodo alto, la temporada ya comenzó a mostrar señales de alerta.

Argueta Espíndola reveló que en enero se registraron dos incendios forestales en el municipio de Bustamante, los cuales afectaron alrededor de 36 hectáreas.

Y aunque no es un fenómeno inédito, reconoció que estos eventos tempranos confirman la tendencia de riesgo creciente.

El funcionario subrayó que, derivado del cambio climático, la última década ha sido una de las más complicadas para el manejo del fuego en el estado, debido a la combinación de sequías más largas y condiciones meteorológicas extremas.

Ante este panorama, destacó que Tamaulipas se encuentra mejor preparado que en años anteriores y es que mas de 200 brigadistas fueron capacitados durante el año pasado y actualmente están listos para atender cualquier contingencia.

Además, se ha fortalecido la coordinación entre dependencias estatales y federales.

“Se ha incrementado el número de combatientes y de dependencias que participan”, explicó, al detallar la integración de Protección Civil estatal y municipal, SEDUMA, la Secretaría de Agricultura, instancias del Gobierno del Estado, así como la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones estatales de seguridad.

Argueta Espíndola puntualizó que el Comité Técnico de Manejo del Fuego y el Grupo Técnico Operativo serán clave durante esta temporada, al permitir una respuesta coordinada y oportuna entre todas las instituciones involucradas.

Finalmente, informó que ya se han contratado brigadas municipales en zonas estratégicas como Jaumave y Soto la Marina, mientras que el Gobierno del Estado continúa con la contratación de más personal temporal para cubrir la duración de la temporada crítica.

Refuerzan acciones preventivas

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con dependencias estatales y federales, dio el banderazo de arranque a la Temporada de Incendios Forestales 2026, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de los ecosistemas forestales y la seguridad de la población.

Durante el evento, el titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, destacó que el principal objetivo de esta estrategia es fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, mediante la implementación de acciones estratégicas de prevención y combate de incendios forestales, a fin de disminuir los efectos adversos en la población y en los recursos naturales de la entidad.

Dijo que gracias al liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya permite que esta campaña contempla el despliegue oportuno de elementos combatientes y equipo especializado, lo que permitirá una respuesta eficaz ante cualquier contingencia, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.

Asimismo, Varela Flores señaló que el arranque oficial de la Temporada de Incendios Forestales 2026 marca el inicio de las operaciones conjuntas, fungiendo como el mecanismo formal para convocar, organizar y coordinar a los combatientes forestales, así como para establecer un despliegue estratégico que garantice una intervención rápida y eficiente ante los siniestros que pudieran presentarse.

“La suma de su experiencia, su vocación de servicio y el trabajo especializado del personal que integra el Comité Estatal de Manejo del Fuego nos permite enfrentar este reto con mayor eficacia. A través de estrategias conjuntas y del uso inteligente de nuestros recursos podremos disminuir los efectos adversos en nuestra población y en nuestros ecosistemas”, manifestó.