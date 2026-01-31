Seguirá esperando Victoria camiones eléctricos

Penalizarán económicamente a empresa ensambladora por atrasarse en la entrega qué estaba programada para diciembre del 2026.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La modernización del transporte público en Ciudad Victoria tendrá que esperar y es que las unidades eléctricas que reforzarían la nueva ruta urbana no han llegado a la capital tamaulipeca debido a retrasos en su proceso de fabricación y ensamble, confirmó la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, Karina Saldívar Lartigue.

En entrevista para Expreso, la funcionaria estatal explicó que los vehículos continúan en planta, por lo que su arribo (previsto inicialmente para diciembre del año pasado) se reprogramó ahora para finales de marzo, en espera de que la empresa proveedora cumpla con los tiempos actualizados.

“No han llegado, estamos todavía a la espera. Las unidades están en ensamble, están en la fábrica pues traen un retraso y esperamos que puedan llegar para finales de marzo”, señaló.

Saldívar Lartigue atribuyó el atraso a la alta demanda internacional de este tipo de unidades eléctricas, lo que ha generado cuellos de botella en las líneas de producción, aunque subrayó que el proyecto para Ciudad Victoria sigue firme y no ha sido cancelado ni modificado en su alcance.

Así también, generó el retraso en el arranque de la nueva ruta que se anunció estaría entrando en funciones desde al término del pasado año.

Pero mientras las unidades no arriban, el Gobierno del Estado continúa avanzando en la parte operativa del programa.

La secretaria detalló que ya se concretó la contratación de entre 18 y 19 choferes, quienes formarán parte de la plantilla estatal y actualmente se encuentran en proceso de capacitación.

Además, adelantó que una vez que los camiones eléctricos lleguen a la ciudad, el personal recibirá una capacitación adicional especializada, impartida por la empresa fabricante, debido a la tecnología que incorporan las unidades.

En cuanto al incumplimiento en los plazos de entrega, la titular de SEDUMA aclaró que el contrato contempla penalizaciones económicas para la empresa proveedora por cada día de retraso.

“Sí hay una penalización por cada día que ellos se retrasen”, puntualizó.

El proyecto de transporte eléctrico es uno de los ejes con los que el Gobierno estatal busca mejorar la movilidad urbana y reducir emisiones contaminantes en Ciudad Victoria, aunque su puesta en marcha dependerá ahora de que las unidades finalmente sean entregadas en el nuevo plazo establecido.