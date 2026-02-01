Confirma Tesorería deuda de 28 mdp

El Ayuntamiento de Ciudad Victoria cerró 2025 con una deuda de 28 millones de pesos a proveedores, equivalente al gasto mensual ordinario; no se ha contratado deuda pública y se mantienen finanzas sanas, informó Tesorería

POR ANTONIO HERNÁNDEZ MANDUJANO

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La deuda del Ayuntamiento de Ciudad Victoria con proveedores al cierre del año pasado fue de 28 millones de pesos, cifra que corresponde al promedio mensual de pagos ordinarios, aunque en general el municipio mantiene finanzas sanas, al no haberse recurrido a endeudamiento público, informó María Guadalupe de los Reyes Acosta, tesorera del Ayuntamiento.

La funcionaria explicó que los adeudos corresponden únicamente a servicios prestados durante los meses de noviembre y diciembre, y reiteró que el municipio ha cumplido con sus compromisos financieros y mantiene un manejo responsable de los recursos públicos.

De los Reyes Acosta invitó a los contribuyentes a acudir a pagar el impuesto predial 2026, el cual contempla descuentos del 15 por ciento durante enero y febrero, y del 8 por ciento en marzo y abril; además, recordó que jubilados, pensionados y adultos mayores cuentan con un descuento del 50 por ciento sobre la propiedad que habitan.

Añadió que quienes realizan el pago oportuno del predial acceden también al beneficio de apoyo patrimonial, con cobertura de hasta 100 mil pesos en caso de incendio de vivienda y hasta 20 mil pesos por robo.

Aclaró que en 2026 no se cobrará el pago de manifiesto, el cual se realiza de manera bianual, y precisó que las tablas y tarifas no registraron cambios, salvo la actualización en UMAS conforme a la inflación, sin que ello represente un aumento real en el impuesto. Indicó que para este año se busca superar la meta de 70 millones de pesos anuales en recaudación por concepto de predial, con base en el cumplimiento ciudadano.

Finalmente, señaló que el Ayuntamiento ya cuenta con los recursos presupuestados para 2026 y que, hasta el momento, no se han anunciado recortes federales, por lo que confió en que el paquete económico se mantenga sin modificaciones.