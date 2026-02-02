Auditoría al Hospital del IMSS en Ciudad Madero ante presunta corrupción exige la Nueva CROC en Tamaulipas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Presuntos cobros ilegales hasta de 700 pesos por camillas, desabasto de medicamentos y tratamientos oncológicos con costos que alcanzan los 40 mil pesos fueron denunciados en el Hospital Regional Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Madero, por la Nueva CROC en Tamaulipas.

Gregorio Pego Cruz, secretario de Trabajo y Conflicto de la organización sindical, señaló que estas prácticas afectan directamente a los derechohabientes y representan una presunta red de corrupción dentro del nosocomio.

«Se siguen rentando las camillas, las camas. Hay gente que te las rentan en 700 pesos y automáticamente es una corrupción enorme»

Ante esta situación, Pego Cruz aseguró que el problema no es exclusivo de Tamaulipas, sino que se replica a nivel nacional, por lo que urgió la intervención del Gobierno Federal mediante una auditoría directa al Hospital Regional Número 6 del IMSS.

«Lamentablemente a nivel nacional, estatal hay una secretaría Anticorrupción… ¿Qué hace Anticorrupción?.. ¿Por qué no llega Contraloría?.. ¿Por qué no llegan al Seguro Social?.. Que el gobierno federal venga y haga una auditoría a todas esas dependencias que realmente tenga «mano dura» para que se sancione al director, subdirector hacia abajo que haya creado una «mafia del Poder» para lesionar la economía de los derechohabientes actúen»

El dirigente sindical también cuestionó el destino del medicamento presuntamente robado, al señalar la falta de transparencia en la cadena de suministro del Seguro Social.

“¿Qué hacen con todo el medicamento que se han robado y hablan de ruta… ¿En qué ruta viene el medicamento del Seguro Social?.. No sé si en Fovissste que la más grande. Dices ¿dónde está el medicamento?»

Pego Cruz indicó que las quejas por el deficiente servicio médico son constantes y pese a las promesas, la atención no ha mejorado.

«No mejora, no mejora y automáticamente podemos decir hablamos de salud… la cama te la rentan en 700 pesos. El chiste no es hacer tantos edificios, ‘elefantes blancos’; los hospitales que tienes darles medicamentos, insumos, equipalos de todo para dar un servicio de calidad.. Se va a inaugurar el ISSSTE ojalá mejore todo, pero después entra corrupción y se opaca igual que Seguro Social, ISSSTE»

Reiteró que el compromiso de la Nueva CROC en Tamaulipas es con los derechohabientes y la defensa de su derecho a una atención médica digna.

Finalmente, informó que en atención al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, para salir de los escritorios y atender directamente a la población, el próximo viernes 6 de febrero a las 9:00 de la mañana inaugurará la oficina de gestoría de la Nueva CROC Tamaulipas, ubicada en la calle Ghana esquina con Camboya, en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.

En el marco de la apertura, anunció la entrega de 288 medias tapas de huevo y medicamentos, con el objetivo de apoyar a familias de la zona norte del municipio