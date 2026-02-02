EU pone en cuarentena a migrantes detenidos por casos de sarampión en instalaciones del ICE

Se han paralizado "todos los movimientos" tras confirmarse dos casos de sarampión en las instalaciones del sur de Texas.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos pusieron en cuarentena a migrantes detenidos y ordenaron la suspensión total de movimientos internos en varias instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de confirmarse casos de sarampión en centros de detención del sur de Texas y Arizona, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS confirmó que dos casos de sarampión fueron detectados en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, tras la notificación del departamento de salud estatal el pasado sábado. En un comunicado oficial, la dependencia aseguró que “todos los detenidos están recibiendo la atención médica adecuada”.

El Cuerpo de Servicios Sanitarios del ICE activó de forma inmediata los protocolos de control epidemiológico, ordenando la cuarentena de las personas que pudieron haber estado en contacto con los infectados y la paralización de todos los traslados dentro de las instalaciones.

El personal médico sigue vigilando el estado de los detenidos y tomará medidas activas para prevenir nuevas infecciones”, precisó el DHS, subrayando que se mantiene una supervisión médica constante para evitar la propagación del virus.

Casos adicionales de sarampión en Arizona

A finales de enero, el DHS también informó sobre un caso confirmado de sarampión en una instalación del ICE en Arizona. Posteriormente, el Departamento de Salud Pública de Arizona confirmó una infección activa en un detenido de nacionalidad mexicana alojado en el Centro de Detención de Florence, ubicado en el condado de Pinal.

Desde ese primer caso, las autoridades sanitarias identificaron dos contagios adicionales, elevando a tres los casos confirmados de sarampión en el condado de Pinal, según indicó Jassmin Castro, portavoz del distrito de salud local. A pesar de ello, las autoridades señalaron que el riesgo general para la comunidad sigue siendo bajo.

Los casos detectados en Texas y Arizona se producen en un escenario de incremento nacional de sarampión en Estados Unidos. En 2025, Texas lideró el repunte con 762 infecciones, principalmente en el oeste del estado, mientras que Carolina del Sur ha registrado el mayor brote estatal hasta la fecha, con 789 casos confirmados.

A nivel nacional, Estados Unidos reportó 2.242 infecciones de sarampión el año pasado, la cifra más alta desde que la enfermedad fue declarada eliminada en el país en el año 2000. Antes de 2025, el promedio anual era de alrededor de 180 casos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En lo que va de este año, ya se han confirmado al menos 416 casos.

Centros operados por empresas privadas en la mira

El Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, inaugurado en 2014, es gestionado por la empresa privada CoreCivic. La instalación estaba prevista para cerrar durante la administración de Joe Biden, pero su contrato fue renovado el año pasado bajo la presidencia de Donald Trump, como parte de una política de endurecimiento migratorio.

El Centro de Detención de Florence, también operado por CoreCivic, brinda servicios médicos a los detenidos, incluyendo prevención, diagnóstico y tratamiento, según explicó Brian Todd, portavoz de la empresa. “La salud y seguridad de quienes están bajo nuestro cuidado es la máxima prioridad”, afirmó.

No es la primera vez que estas instalaciones enfrentan situaciones similares. En 2016, un brote de sarampión en un centro de detención de ICE en el condado de Pinal provocó más de 30 casos entre detenidos y nueve miembros del personal, de acuerdo con un informe de los CDC.

Actualmente, Arizona ha reportado 25 casos de sarampión en lo que va del año, incluidos los detectados en instalaciones migratorias, mientras las autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR