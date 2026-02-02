SET garantiza espacios para todos en secundarias pese a filas anticipadas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Nora Hilda de los Reyes Vázquez, aseguró que todos los alumnos que buscan ingresar a secundaria tienen un espacio garantizado, aunque advirtió que no necesariamente será en la escuela de primera opción de los padres de familia.

La funcionaria informó que este lunes realizó un recorrido por diversos planteles de Ciudad Victoria para conocer de primera mano la situación que prevalece ante la formación anticipada de filas por parte de padres que buscan asegurar un lugar para sus hijos.

Detalló que visitó la Secundaria General Número 2, en el fraccionamiento Valle de Aguayo; la Secundaria General Número 8, donde se contabilizaron alrededor de 15 padres de familia; la Secundaria Técnica Número 90, con aproximadamente 138 personas formadas; y la Secundaria General Número 1, donde se registraron cerca de 92 padres. Aclaró que en otros planteles, como la Técnica Número 6, no se detectó presencia de padres en espera.

De los Reyes Vázquez recordó que el proceso oficial de inscripciones se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero, por lo que no es necesario que los padres permanezcan formados con antelación, ya que existen espacios suficientes en el sistema de educación secundaria.

“Hay lugares para todos. Algunos no quedarán en la escuela que desean, pero sí tendrán un espacio en otra institución. La educación es un derecho, no un privilegio, y está garantizada”, subrayó.

Explicó que la asignación de lugares se realizará con base en criterios previamente establecidos, como la existencia de hermanos inscritos en el plantel, hijos de trabajadores de la escuela, cercanía al entorno escolar y pertenencia al sector. Posteriormente, se atenderán las solicitudes restantes conforme a la disponibilidad.

La subsecretaria evitó precisar el número total de espacios disponibles para no generar confusión entre los padres, al señalar que cada escuela aplicará diversos criterios de selección.

Asimismo, indicó que algunas escuelas han habilitado mecanismos digitales para facilitar el proceso de inscripción, como el uso de códigos QR, mientras que otras definirán sus propios métodos.

Finalmente, reiteró que ningún niño o adolescente quedará fuera del sistema educativo, y destacó que esta ha sido una instrucción directa del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien se mantiene atento para que se respeten los derechos de todos los estudiantes de educación básica.