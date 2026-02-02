Trump anunció un acuerdo con India para reducir aranceles y, como parte del trato, el país asiático dejará de comprar petróleo a Rusia para adquirirlo de Venezuela y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos dijo que rebajará las tasas para los productos indios al 18% después de que el primer ministro Narendra Modi acordara dejar de comprar crudo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un acuerdo comercial con la India tras una conversación telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi. Según detalló Trump en la plataforma Truth Social, el pacto implica la reducción de los aranceles estadounidenses para productos indios del 25 % al 18 %, así como el compromiso de la India de dejar de comprar petróleo a Rusia y aumentar sus importaciones energéticas desde Estados Unidos y, potencialmente, desde Venezuela.

Trump afirmó que este giro en la política de importaciones energéticas indias “ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”, aludiendo a los esfuerzos de Washington para que Nueva Delhi se distancie del crudo ruso, que ha adquirido a precios reducidos desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. La administración estadounidense había presionado durante meses para que la India abandonara su dependencia del petróleo ruso, estableciendo aranceles secundarios del 25 % como medida de presión.

El líder republicano explicó que, “por amistad y respeto” hacia Modi, y “a petición suya”, Estados Unidos implementa de inmediato el nuevo esquema arancelario. A cambio, el gobierno de Modi se comprometió a reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos estadounidenses y a incrementar sus importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos en sectores como energía, tecnología, agricultura y carbón, por un valor superior a 500.000 millones de dólares.

Trump subrayó que la relación bilateral se fortalecerá aún más a partir de este acuerdo. Además, enfatizó que la India empezará a comprar crudo de Venezuela, luego de que el sector petrolero venezolano se liberalizara tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero. El presidente estadounidense ya había anticipado el sábado que el acuerdo energético con Venezuela permitiría a la India dejar de adquirir crudo iraní, diversificando así sus fuentes de suministro.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de febrero de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Modi publicó en X que estaba “encantado” con la reducción arancelaria anunciada y que el liderazgo de Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales.

“Espero colaborar estrechamente con él para llevar nuestra colaboración a un nivel sin precedentes”, declaró Modi.

La decisión tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. El índice bursátil indio Nifty 50 registró un alza de hasta 3,8 % en operaciones en la ciudad de Gujarat, mientras que el fondo estadounidense iShares MSCI India ETF subió un 2,4 %. La rupia india se apreció un 1 % frente al dólar en el mercado offshore.

Históricamente, la relación entre la India y Rusia se había centrado más en la cooperación militar que en la energética, aunque tras la invasión rusa a Ucrania, Nueva Delhi aumentó la compra de petróleo ruso a precios rebajados. Con el nuevo acuerdo, se prevé que la India comience a reducir progresivamente esas compras.

Trump elogió a Modi como uno de sus “mejores amigos y un líder poderoso y respetado en su país”. El viernes previo al anuncio, Modi mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que ambos acordaron profundizar la cooperación energética entre ambos países.