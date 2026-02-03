«Están plenamente identificados»: Adán Augusto López acusa fuego amigo sobre sus supuestos nexos con huachicol fiscal

Se dijo tranquilo por cualquier investigación, y recordó que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no hay indagatorias en su contra

El senador Adán Augusto López Hernández acusó que hubo fuego amigo, de parte de aliados de Morena, en los señalamientos que hubo sobre sus supuestos nexos con el huachicol fiscal y presuntas irregularidades en su patrimonio.

En entrevista a medios, dos días después de que dejó la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, el legislador morenista dijo que la oposición y aliados del movimiento fueron construyendo una narrativa en su contra.

Puedo asegurar que fueron construyendo, los políticos de oposición y algunos aliados del movimiento que están plenamente identificado, un entramado de mentiras

Aseveró que fue una campaña construida a base de mentiras e inexactitudes. Además, sostuvo que no ha habido un político, en tiempos recientes, que haya presentado los detalles de su patrimonio e impuestos.

“Me concreto a hacer mi trabajo político. Si hubiese la mínima investigación yo ya me hubiera presentado a rendir mi declaración”, aseveró.

López Hernández se dijo tranquilo por cualquier investigación, y recordó que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no hay indagatorias en su contra.

Por otra parte, el también ex secretario de Gobernación auguró que la senadora Andrea Chávez ganará la contienda por la gubernatura de Chihuahua.

