Estas pastas dentales sí cumplen y cuestan menos, según Profeco

Profeco reiteró que la mejor pasta dental no es la más cara, sino aquella que responde a las necesidades individuales de cada persona

Elegir una pasta dental adecuada es un factor clave para mantener una buena salud bucal, y no todas las opciones disponibles en el mercado ofrecen los mismos beneficios. Un estudio reciente del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), dependiente de la Profeco, analizó 46 productos entre pastas, geles y cremas dentales que se comercializan en México, con el objetivo de verificar su contenido de flúor, nivel de pH, etiquetado y cumplimiento de la normatividad vigente.

Los resultados del análisis, difundidos también a través de un video informativo, revelan diferencias importantes entre marcas, así como productos que cumplen con lo que prometen y otros que presentan inconsistencias en su información. El estudio incluyó pastas convencionales, opciones para dientes sensibles y presentaciones blanqueadoras, lo que permite a los consumidores comparar alternativas según sus necesidades específicas.

De acuerdo con el LNPC, uno de los elementos más importantes al elegir una pasta dental es la concentración de flúor, la cual debe ubicarse entre 1,000 y 1,500 partes por millón (ppm). Este rango fortalece el esmalte dental y ayuda a prevenir la formación de caries al proteger los dientes frente a los ácidos producidos por las bacterias.

Otro criterio relevante es el nivel de pH, que debe mantenerse cercano a 7. Las pastas demasiado ácidas pueden contribuir al desgaste del esmalte, mientras que un pH equilibrado favorece la protección dental. El estudio confirmó que todas las pastas analizadas cumplen con los rangos de pH y flúor establecidos en la norma, lo que garantiza un nivel básico de seguridad para el consumidor.

Profeco revisó que los envases incluyeran de forma clara el contenido neto, lista de ingredientes, país de origen, lote y fecha de caducidad. Esta información es fundamental para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y evitar riesgos derivados del uso de productos caducos o mal identificados.

Las mejores pastas dentales y las que presentan irregularidades

Dentro del segmento de pastas dentales convencionales con flúor, el laboratorio identificó varias marcas que cumplen con los estándares de calidad y ofrecen una buena relación entre precio y desempeño. Entre ellas se encuentran presentaciones de Colgate y Crest, que reportan concentraciones de flúor adecuadas y niveles de pH estables.

En el caso de las pastas para dientes sensibles, el análisis destacó opciones que, además de cumplir con la dosis recomendada de flúor, están formuladas para reducir la sensibilidad sin afectar la protección anticaries. Productos como Sensodyne, Colgate Sensitive y GUM SensiVital + obtuvieron resultados consistentes en las pruebas de laboratorio.

Respecto a las pastas blanqueadoras, Profeco concluyó que existen alternativas que permiten aclarar el tono dental sin sacrificar la protección, siempre y cuando se utilicen conforme a las indicaciones del fabricante. Marcas como Colgate Luminous White, Oral-B 3D White y Colgate Triple Acción Xtra Blancura cumplen con la concentración de flúor necesaria y presentan pH dentro de los rangos aceptables.

¿Qué pastas dentales no cumplen con los requerimientos de Profeco?

No obstante, el estudio también identificó irregularidades en algunos productos. En ciertos casos, se detectaron errores en el contenido neto, información incompleta en el etiquetado o el uso de leyendas que no pudieron ser comprobadas, como afirmaciones sobre características especiales del producto. Estas observaciones no están relacionadas con el nivel de flúor o el pH, sino con el cumplimiento de la información comercial.

Profeco reiteró que la mejor pasta dental no es la más cara, sino aquella que responde a las necesidades individuales de cada persona, cuenta con flúor en la concentración adecuada y presenta un etiquetado claro y veraz. Además, recomendó complementar el uso del dentífrico con un cepillado tres veces al día, el uso diario de hilo dental y visitas periódicas al odontólogo.

