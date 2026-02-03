Sacerdote influencer deja la Iglesia tras recibir críticas por sus videos fitness

El cura dijo que no se pondrá el cuello clerical después de haber sido criticado por los videos de actividad física que subía a sus redes sociales

La decisión ha generado un impacto en la comunidad religiosa y en redes sociales. Alberto Ravagnani, un sacerdote conocido entre influencers fitness por el contenido que compartía en plataformas con rutinas para hacer ejercicio, anunció que dejará de ejercer el ministerio sacerdotal tras las críticas recibidas por subir este material con sus seguidores.

A través de un video breve que publicó en su cuenta de TikTok, en donde acumula cerca de 200,000 seguidores, el sacerdote publicó:

He decidido abandonar el ministerio sacerdotal. Mi corazón seguirá siendo el mismo, quizá ahora más libre y auténtico

De acuerdo a los reportes, en los últimos meses este sacerdote había sido fuertemente criticado por sus videos de entrenamiento físico, consejos de estilo de vida y colaboraciones con marcas de suplementos, con un lenguaje adaptado a las nuevas generaciones, para invitarlos a hacer actividad física y dejar de lado la vida digital o el estar supeditados a un teléfono celular.

El debate se centró en que el tipo de contenido que compartía en redes, no era compatible con la identidad de la Iglesia. Su decisión fue confirmada por la Arquidiócesis de Milán a través de una nota firmada por el vicario general, monseñor Franco Agnesi.

@donalberto_rava Grazie a tutti per l'affetto❤️ Il video su YouTube uscirà tra qualche giorno. Mi prendo del tempo. Ci sentiamo presto! ♬ suono originale – Don Alberto Ravagnani

¿Quién es este sacerdote fitness?

Alberto Ravagnani tiene 32 años de edad y se desempeña como sacerdote fitness, una actividad que aumentó en sus redes sociales tras la pandemia por Covid-19.

El contenido intentaba mezclar la espiritualidad de la religión con el lenguaje adaptado a las nuevas generaciones, lo que provocaba que más seguidores decidieran no sólo acercarse a la fe, sino también hacer ejercicio.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO