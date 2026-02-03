VIDEO: Encuentra a su esposa con su amante, quiso atropellarlos y se enfrenta a la policía brasileña

El hombre amenazó a los oficiales con un cuchillo y tuvieron que dispararle para aprehenderlo

Un hombre descubrió que su esposa le era infiel e intentó asesinara a ambos por lo que terminó aprehendido por las autoridades, la terrible agresión quedo registrada por uno de los presentes, ocurrió en el Mato Grosso do Sul en Brasil.

De acuerdo con los testigos, el sujeto habría encontrado a su esposa con su amante en un bar; enfurecido, decidió arrollarlo con su automóvil. Al lugar arribaron elementos policiacos para poner orden, pero el hombre amenazó a los oficiales con un cuchillo.

En las imágenes, de un minuto y cinco segundos de duración, se observa una camioneta estacionada afuera de unos comercios y al presunto esposo visiblemente afectado y agresivo, confrontándose con los policías. Esto indica que, al presenciar el ataque, los testigos habrían llamado a los servicios de emergencia.

Debido a que el sujeto no bajaba la guardia y seguía amenazando a los uniformados, estos tuvieron que dispararle en la pierna para salvaguardar a los presentes y evitar más lesionados. En el video se aprecia cómo el hombre cae al suelo tras las detonaciones mientras sigue reclamando a las autoridades; ahí termina la grabación.

“La mujer libre, el amante libre y la verdadera víctima con un disparo en la pierna”, “todo por una mujer que no vale nada” y “se pone bravo por nada”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

