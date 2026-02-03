VIDEO: «Estoy embarazada», mujer quiso robar una tienda con la barriga llena de mercancía en Puebla

Una mujer fue detenida en una tienda de autoservicio en Puebla tras fingir embarazo para ocultar mercancía; el intento de robo fue grabado en video y se volvió viral.

Una mujer fue detenida en una tienda de autoservicio, ubicada en Plaza Loreto, Puebla, luego de fingir estar embarazada para ocultar productos bajo su ropa. El hecho ocurrió cuando empleadas del supermercado descubrieron que la supuesta “panza” no era más que artículos de cuidado personal escondidos debajo de una sudadera.

El intento de robo fue grabado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se observa a la mujer forcejeando con las trabajadoras que intentaban recuperar los productos. “Está embarazada dice… pero embarazada de cosas. Tiene la panza llena de productos”, se escucha decir a una testigo que grababa la escena.

La detención por parte de las empleadas

Al menos cuatro trabajadoras de la tienda sometieron a la mujer y la arrinconaron junto a las máquinas de peluches, donde le retiraron más artículos que llevaba ocultos. Posteriormente, la retuvieron hasta la llegada de una patrulla, que la trasladó al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El video muestra cómo las empleadas actuaron con firmeza para evitar que la mujer escapara, mientras clientes observaban con sorpresa el desenlace del intento de robo.

Viralización en redes sociales

Las imágenes se compartieron masivamente en plataformas digitales, generando comentarios de incredulidad y burla hacia la estrategia de la mujer. Usuarios señalaron que este tipo de casos reflejan la creatividad de algunos delincuentes para intentar sustraer mercancía, aunque también destacaron la importancia de la vigilancia en los supermercados.

La viralización del video convirtió el caso en tendencia local, con miles de reproducciones y reacciones que oscilaron entre la crítica y el humor.

🛒🚨 Una mujer fue detenida por personal de la tienda Soriana, ubicada en #PlazaLoreto, en la ciudad de #Puebla, luego de ser sorprendida robando diversos productos escondidos entre su ropa 🧥📦. La presunta fardera llevaba más de 10 artículos ocultos. 📹: RRSS pic.twitter.com/iQ4FLf16bh — PeriodiCASO (@periodicaso_) February 2, 2026

El delito de fardero en México

El robo cometido por la mujer se clasifica como delito fardero, término que se utiliza para describir la acción de sustraer mercancía de tiendas o centros comerciales ocultándola entre la ropa o pertenencias. En México, las sanciones por este delito varían según el estado, pero generalmente contemplan penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de multas que pueden superar los 2,500 pesos.

Este tipo de robo es uno de los más comunes en establecimientos de autoservicio, razón por la cual las cadenas comerciales han reforzado sus sistemas de seguridad y capacitación de personal para detectar conductas sospechosas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR