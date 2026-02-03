VIDEO: Fuertes ráfagas de viento impiden aterrizaje de avión en aeropuerto de Colombia

La aeronave que cubría la ruta de San Andrés con destino a Providencia no pudo aterrizar, por lo que el trayecto que por lo regular es de 25 minutos se extendió más de una hora

Los pasajeros y la tripulación de un avión perteneciente a la aerolínea colombiana Satena vivieron momentos de angustia y terror debido a las fuertes ráfagas de vientos que afectan al Archipiélago desde el pasado 30 de enero, las cuales impidieron el aterrizaje de la aeronave, obligando al piloto a realizar una maniobra para evitar una tragedia y regresar a San Andrés.

En el video de sólo 10 segundos que se ha difundido en redes sociales, se puede ver el preciso momento en que el avión alistaba su llegada, cuando las ráfagas de viento lo hicieron girar ligeramente hacia el costado izquierdo y después se elevó nuevamente.

La aeronave ATR 42 cubría la ruta de San Andrés con destino a Providencia; sin embargo, no pudo aterrizar en el Aeropuerto de El Embrujo, provocando que el trayecto que, regularmente tiene una duración de 25 minutos, se extendiera por más de una hora.

Go-around when the situation do not favour ! A Satena Airlines ATR 42 aircraft had to abort its landing at Providencia El Embrujo Airport, (PVA), Colombia due to the difficult weather conditions. The event took place during flight that covered the San Andrés – Providencia route.… pic.twitter.com/BLOeLghoTn — FL360aero (@fl360aero) February 3, 2026

Internautas aplauden maniobra de piloto que no pudo aterrizar en El Embrujo

Gracias a testigos que se encontraban en el lugar, fue posible captar en video cómo el viento sacudió el avión justo antes de tocar la pista, pese al percance, los pasajeros y tripulación se encuentran a salvo. Las autoridades colombianas han sugerido a los viajeros estar al tanto de los reportes meteorológicos, debido a que estas condiciones climáticas podrían seguir en la región.

Los usuarios de redes sociales compartieron su impresión sobre la maniobra realizada por el piloto que evitó un accidente.

«Que susto volar en esas cafeteras que ‘vuelan’ en este pais», «Si así esta el archipiélago, como estaría el de Cúcuta. Aterriza ahí es bravo!», «Y después por qué pasan los accidentes, ese aeropuerto siempre ha sido peligroso para aterrizar, ya han habido accidentes y muertos y aún así con las condiciones del clima Como están sigue tentando la suerte», «Excelente toma de decisión del piloto al ejecutar el go-around inmediato ante la ráfaga que desestabilizó la aeronave en umbral de pista. Priorizar la seguridad operacional manteniendo el nivel del riesgo aceptable, por encima del aterrizaje es la marca de un aviador profesional. Bien hecho, tripulación SATENA», «Esa aterrizada en providencia no es fácil», «Eso si es un piloto».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO