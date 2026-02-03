VIDEO: Joven hace tacos con iguanas que caen de los árboles

Aprovechando que cientos de iguanas verdes están cayendo de los árboles víctimas del frío, un sujeto aprovecha para sacrificarlas y hacer tacos

Dicen que si la vida te da limones, debes hacer limonada pero, ¿qué pasa si lo que cae de los árboles, en gran cantidad, son iguanas verdes congeladas? Un joven de Florida parece tener la respuesta.

Y es que un joven originario de esta entidad de Estados Unidos decidió aprovechar las decenas de iguanas que han caído de los árboles, víctimas del frío, para degustarlas en taco.

El joven, identificado como Gray Davis, dice que realiza recorridos de recolección por distintas localidades del sur de Florida para levantar los reptiles, inmovilizados por los efectos de los frentes fríos.

Luego de sacrificarlas, les quita la piel y las fríe hasta lograr una consistencia similar a la de la carne asada, misma que consume en tortillas, acompañadas de guacamole y unas gotas de limón.

Disfruta del “pollo de los árboles”

En su video, el aprendiz de chef señala que aprovecha al máximo al “pollo de los árboles”, en referencia al sabor del reptil, del cual también aprovecha los huevos para hacer omelettes.

En Florida no es ilegal sacrificar iguanas verdes, pues se les considera una especie invasora, y la carne de ciertas especies de iguana se come regularmente en entidades del sur de México.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO