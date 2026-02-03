VIDEO: Sujeto golpea a estudiante por ser latina y amenaza con llamar al ICE, sus compañeros la defienden

Aunque los amigos de la joven salieron en su defensa, al sujeto no le importó golpear terriblemente a los menores y logró escapar

Un nuevo ataque contra una joven de origen latino en Estados Unidos ha provocado gran indignación entre los internautas. En esta ocasión, la víctima es una estudiante que fue brutalmente agredida por un hombre; sus compañeros de escuela salieron en su defensa, pues al sujeto no le importó golpear a varios menores de edad.

El video, de 56 segundos de duración, muestra cómo el agresor se encuentra golpeando a la menor cuando otra joven sale en su defensa: llega, jala al hombre y comienza a golpearlo. El sujeto se voltea para atacarla, pero en ese momento otro joven se le lanza y lo derriba e intenta controlarlo para que deje de agredir; sin embargo, el individuo no detiene la violencia y sigue golpeando a la menor que está en el suelo.

TENSIÓN EN TEXAS: Estudiantes se unen para defender a una compañera acosada por un hombre que amenazó con llamar a ICE. 🇺🇸 El grupo confrontó al sujeto cuando intentaba intimidar a la joven méxico-americana. La solidaridad venció al miedo. #Texas #Solidaridad #NoAlRacismo pic.twitter.com/Xk5VD4MKlE — DonQui (@el_donqui) February 3, 2026

Hombre golpea brutalmente a varios estudiantes porque quería llamar al ICE para que se llevaran a una niña: VIDEO

Conforme pasan los segundos, se aprecia cómo más estudiantes se suman para contener al agresor y también lo golpean en defensa propia. El hombre no se detiene, vuelve a golpear a la adolescente y sigue caminando pese a que varios estudiantes tratan de tranquilizarlo.

Cada vez más alumnos se unen para apoyar a sus compañeros agredidos; golpean y patean al sujeto, pero este logra apartarlos y salir de ahí. Mientras camina, algunas estudiantes lo confrontan; finalmente, el agresor sube a su camioneta en medio de los reclamos de los jóvenes. En las imágenes se ve cómo otros estudiantes alejan a sus compañeros del agresor para mantenerlos a salvo, mientras él los mira retadoramente antes de retirarse del lugar.

Los hechos habrían sucedido durante una protesta contra el ICE en Texas, la policía acudió al llamado de emergencia y ya investiga la agresión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO