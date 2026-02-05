Anuncian inversión de 850 mdp para desarrollo turístico en playa Miramar

El proyecto corresponde a una empresa de origen español denominada North Yessel Ibérica, interesada en aprovechar el potencial turístico del principal destino de playa en Tamaulipas.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Una inversión privada por 850 millones de pesos se proyecta para Playa Miramar a partir de agosto de 2026, con el desarrollo de un complejo turístico que impulsará el empleo y la proveeduría local en Ciudad Madero.

La directora de Desarrollo Económico, Yazmín Santiago Barrios, informó que el proyecto corresponde a una empresa de origen español denominada North Yessel Ibérica, interesada en aprovechar el potencial turístico del principal destino de playa en Tamaulipas.

“La inversión representa una muy buena cantidad que va a generar empleos y, sobre todo, la contratación de proveeduría local, lo que se traduce en una economía circular que beneficia a distintos sectores”, señaló la funcionaria.

Explicó que el desarrollo estará orientado al giro turístico y contempla diversas opciones, entre ellas hospedaje tipo hotel boutique, así como áreas de entretenimiento y diversión, con el objetivo de ampliar la oferta para visitantes nacionales y extranjeros.

Santiago Barrios destacó que el interés de la empresa se consolidó tras la promoción de Playa Miramar en el extranjero, particularmente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) realizada en Madrid. “Para muchos europeos solo existen destinos como Cancún o Los Cabos, y desconocen este tesoro que es seguro, limpio y con un mar impecable”, comentó.

El complejo se edificará en el acceso principal a Playa Miramar, del lado derecho, y forma parte del impulso a la infraestructura turística que se fortalece con obras públicas previas, como el proyecto de la barra, considerado clave para atraer nuevas inversiones al contar con servicios básicos adecuados.

La funcionaria adelantó que en aproximadamente un mes se recibirá a los inversionistas en Ciudad Madero, lo que permitirá dar a conocer mayores detalles del proyecto y su calendario de ejecución.