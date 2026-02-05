Camioneta causa daños a viviendas

La conductora perdió el control del vehículo para luego estrellarse contra el portón de una casa

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Daños en el portón de una vivienda y en una mufa domiciliaria de otra, causó una camioneta tras perder la conductora el control del volante la tarde del miércoles.

La mujer terminó con una pierna golpeada luego del impacto.

El aparatoso accidente ocurrió en la calle Paseo Real, entre Mirador y Mezquital, de ese fraccionamiento.

El vehículo involucrado es una Jeep modelo 2007 en color verde.

La unidad se desplazaba sobre la calle Paso Real cuando de pronto perdió el control del vehículo para luego estrellarse contra el portón de una casa, dañando además un poste donde estaba un medidor y una mufa domiciliaria.

Al lugar acudieron bomberos municipales ya que se presentó un derrame de combustible, el cual cubrieron con arena.

Para tomar conocimiento del percance, acudieron elementos de Tránsito Tampico.