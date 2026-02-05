Denuncian a CDV ante Corte Penal Internacional

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad

Staff

Expreso-La Razón

El ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca fue denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por diversos crímenes de lesa humanidad.

La periodista Martha Olivia López Medellín presentó la denuncia y acusó que durante la administración del ex mandatario panista (2016-2022), el uso ilegítimo de la fuerza pública fue una política de estado.

Como resultado de ello, dijo que se cometieron crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra la población civil.

Explicó que una copia de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos) fue entregada en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en la Ciudad de México.

Explicó que el expediente contiene las pruebas de la responsabilidad penal del exmandatario bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma, argumentando su calidad de superior jerárquico con control efectivo sobre las corporaciones policiales señaladas como perpetradoras.

López Medellín explicó que durante el gobierno de García Cabeza de Vaca, organismos como el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), operaban bajo órdenes directas de él.

Sin embargo, más que combatir la delincuencia, como se difundió que era la finalidad de ambas corporaciones tácticas, fueron dirigidas contra las y los ciudadanos tamaulipecos a través de espionaje con tecnología invasiva y operativos de «alto impacto» que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.

Apuntó que el ex gobernador diseñó la estructura normativa que permitió a estos grupos actuar con opacidad y sin sujeción a los controles constitucionales de intervención de comunicaciones.

La periodista dijo que se cuenta con documentación sobre hechos como la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, en Camargo en enero de 2021, en la que participaron elementos de los Gopes, que ejecutaron y calcinaron a las víctimas.

Además de las ejecuciones extrajudiciales en 2019 en el municipio de Nuevo Laredo, donde agentes del CAIET habrían manipulado la escena del crimen colocando vestimenta militar a civiles para simular un enfrentamiento , y el caso de Juan Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo (2020), cuyo vehículo recibió 242 impactos de bala por parte de la Policía Estatal.

En la denuncia también se señala omisiones y fallas en la protección de defensores de derechos humanos, como el que derivó en el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez el 10 de mayo de 2017, en San Fernando, Tamaulipas.

Asimismo, se mencionan las desapariciones forzadas de 13 personas en Nuevo Laredo durante 2018, donde se documentó el uso de vehículos oficiales del Gobierno del Estado en operativos conjuntos con la Secretaría de Marina, evidenciando una presunta colusión institucional.

La periodista pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación formal para atribuir responsabilidad penal a Francisco García Cabeza de Vaca, ya que dijo en México, la Fiscalía General de la República (FGR) “ha hecho casi nada”, solicitando también garantías de seguridad para su persona.