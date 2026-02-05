Familias de Laguna Florida quedan a oscuras por fallas de la CFE

La falta de luz constante en Laguna Florida persiste como una de las demandas principales de los vecinos

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Vecinos del fraccionamiento Laguna Florida de Altamira enfrentaron la falta de energía eléctrica en sus hogares durante varias horas.

Ante la problemática, los habitantes aprovecharon un recorrido de autoridades locales para denunciar la falla en el servicio y la urgencia de restablecer la luz.

El alcalde Armando Martínez Manríquez, quien visitó la zona, realizó una llamada telefónica a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el fin de agilizar las reparaciones y devolver el servicio a las familias afectadas a la brevedad.

Fallas en el alumbrado

Además del apagón en las viviendas, los residentes señalaron problemas en las luminarias de la vía pública.

Durante la inspección, se revisó el estado de las lámparas solares en la calle Fundo Legal para verificar si funcionan de forma correcta, pues la oscuridad en las calles aumenta el temor entre la población.

La falta de luz constante en Laguna Florida persiste como una de las demandas principales de los vecinos, quienes esperan que la CFE cumpla con los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar nuevos cortes de energía