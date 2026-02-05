Llaman a la solidaridad para apoyar tratamiento oncológico de Alejandra

La niña continúa en un proceso médico que incluye cirugías, medicamentos, estudios clínicos y traslados, cuyos costos se han vuelto difíciles de solventar únicamente con recursos propios

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La familia de Alejandra, una menor que enfrenta un complejo tratamiento oncológico, lanzó un llamado público a la solidaridad de la ciudadanía para reunir recursos que permitan cubrir los elevados y constantes gastos médicos que implica su atención especializada.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la niña continúa en un proceso médico que incluye cirugías, medicamentos, estudios clínicos y traslados, cuyos costos se han vuelto difíciles de solventar únicamente con recursos propios.

“Los gastos médicos son permanentes y como familia estamos haciendo todo lo posible para que ella pueda seguir recibiendo el tratamiento que necesita”

Reconocieron la fortaleza de Alejandra y la esperanza de que con el respaldo social, pueda superar la enfermedad.

La familia expresó que cualquier donativo, sin importar el monto, será destinado exclusivamente al tratamiento médico de la menor y solicitó también el apoyo de la ciudadanía mediante la difusión del llamado como una forma adicional de ayuda.

Para quienes deseen contribuir económicamente, se habilitó una cuenta bancaria a nombre de Mariela González Ramírez, bajo el concepto Donación.

Finalmente, los familiares agradecieron las muestras de solidaridad, así como las oraciones y buenos deseos recibidos, y reiteraron que el respaldo ciudadano resulta clave para que Alejandra pueda continuar su lucha contra el cáncer.