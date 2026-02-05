Omar García Harfuch informa la detención de tres presidentes municipales en seguimiento a la Operación Enjambre

Esta mañana el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de algunos presidentes municipales del Estado de México, en seguimiento a la Operación Enjambre.

A través de sus redes sociales, García Harfuch informó sobre la detención:

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado por la Defensa, Semar, FGR y SSCP

Además, refirió que en CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas. Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum

¿Qué es la Operación Enjambre?

Es un operativo que tiene como fin desmantelar al crimen organizado. En él participan instituciones de seguridad como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina – Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de Justicia del Estados de México.

