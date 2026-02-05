OPS alerta por repunte de sarampión en América

STAFF

Expreso-La Razón

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante el aumento sostenido de casos de sarampión en países del continente, fenómeno asociado principalmente a brechas de vacunación y a la reintroducción del virus en comunidades con esquemas incompletos.

La alerta advierte que, pese a los avances logrados en años previos, la transmisión del sarampión se ha mantenido activa en distintas subregiones, con brotes que cruzan fronteras y ponen presión sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica y de respuesta rápida.

Durante 2025 y las primeras semanas de 2026 se confirmaron miles de casos en América, concentrados en personas no vacunadas o que no completaron el esquema de dos dosis, lo que evidencia rezagos acumulados tras la pandemia y fallas en la cobertura sostenida.

La OPS subraya que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas conocidas y que basta una reducción mínima en la cobertura de vacunación para que reaparezcan brotes, incluso en países que habían eliminado la transmisión endémica.

Entre las recomendaciones, el organismo pide reforzar la vigilancia epidemiológica, garantizar la notificación oportuna de casos sospechosos, intensificar campañas de vacunación y cerrar brechas en población infantil, migrante y comunidades con acceso limitado a servicios de salud.

La alerta también llama a los gobiernos a revisar sus coberturas nacionales y a preparar planes de respuesta ante brotes, con el objetivo de evitar una reemergencia regional que comprometa el estatus sanitario alcanzado en las últimas décadas.