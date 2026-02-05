Recurren al INE para identificar cuerpos

Autoridades estatales solicitaron al INE apoyo para la identificación de 1,606 cuerpos y la localización de 2,667 personas desaparecidas

Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Autoridades de Tamaulipas solicitaron apoyo al INE para la localización de 2,667 personas desaparecidas y la identificación de 1,606 cuerpos.

El apoyo que brinda el INE para la búsqueda o identificación de personas es comparar las huellas digitales que le mandan las autoridades, cuando existe un ciudadano en alguna situación crítica o algún cuerpo, para que el organismo introduzca sus datos en la base de datos del Padrón Electoral y arroje el nombre de la persona.

También inyecta el nombre que aparece en las solicitudes para saber si realmente existe y cuál es la última información que proporcionó al organismo.

En el caso del estado, según el último informe del INE, hasta el 2025 se habían enviado 1,606 solicitudes para identificación, de las cuales 649 arrojaron registros, 607 fueron confirmados mediante dictamen, y en 106 casos se expidieron certificados de defunción.

Mientras que para la localización de personas desaparecidas, los resultados han sido menos positivos.

Se enviaron 2,667 solicitudes, de las cuales se generaron 2,291 registros pero al final ninguno fue confirmado mediante dictamen.

A nivel nacional, durante el 2025, las solicitudes al INE se incrementaron, comparado con años anteriores.

Mientras en el 2023 y 2024 el organismo electoral recibió alrededor de 119 mil peticiones, el año pasado la cifra subió a 137 mil 920.

«Estos datos evidencian la magnitud del desafío que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos y seguridad. La desaparición de una persona no es solo un problema estadístico, es una herida abierta en la sociedad», advirtió la consejera Carla Humphrey.

En su último informe, el organismo electoral señala que, según datos del Gobierno federal, del 2006 al 2025 120 mil personas se han reportado como desaparecidas o no localizadas.

Este incremento, considera Humphrey, debe llevar al Estado y diversas instituciones a fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación de personas.

El apoyo que brinda el INE para la búsqueda o identificación de personas es comparar las huellas digitales que le mandan las autoridades, cuando existe un ciudadano en alguna situación crítica o algún cuerpo, para que el organismo introduzca sus datos en la base de datos del Padrón Electoral y arroje el nombre de la persona.

También inyecta el nombre que aparece en las solicitudes para saber si realmente existe y cuál es la última información que proporcionó al organismo.

«En los trabajos para coadyuvar en la localización de personas desaparecidas se han procesado 441 mil 823 solicitudes -desde el 2017- con 241 mil 14 respuestas con candidatos y 105 mil 171 registros confirmados por medio de datos generales como nombre, fecha de nacimiento y CURP», indica el reporte.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es la que realiza el 90 por ciento de solicitudes al organismo, sin embargo, no se informa de qué entidad es la persona involucrada.

Sin embargo, de las autoridades estatales que piden información, en su mayoría, son de Tamaulipas, Puebla, Michoacán y Guanajuato.

Mientras que, para identificar cuerpo o personas vivas, la mayoría de solicitudes provienen de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas y Sonora.

En dos años, el número de instituciones que han firmado convenios con el Instituto para que proporcione información subió de 19 a 45. Tan sólo en el 2025 fueron 14.

Por ejemplo, en 2025, se recibieron 17 mil 412 solicitudes para identificar a personas, y se analizaron 7 mil 993 registros a través de Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares y el Sistema Automático de Identificación Biométrica, y se ubicaron 227 casos con documento de defunción.

Mientras que de las 137 mil 920 solicitudes, 86 mil 253 arrojaron al menos un registro coincidente, y se ubicaron 28 mil 45 con dictamen.

«No obstante, debemos reconocer que aún enfrentamos desafíos. La confirmación plena de la identidad requiere no solo la coincidencia biométrica, sino también el contacto con familiares y la actuación de otras autoridades.

«Es indispensable continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica y garantizar el cumplimiento estricto de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, siempre bajo el principio de respeto a la dignidad humana», indicó Humphrey.