Reportan el hallazgo de restos óseos en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó un nuevo hallazgo de restos humanos en Reynosa, el cuarto positivo del año

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

REYNOSA, TAM.- Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, reportaron un nuevo hallazgo de restos óseos en un predio ubicado a espaldas del Campo Militar de la 8va. Zona militar y de la colonia 15 de Enero en Reynosa.

De acuerdo con las buscadoras, se trata del cuarto resultado positivo del año de once acciones de búsqueda y prospección de campo que lleva a cabo el grupo de familiares de personas desaparecidas en ese municipio.

El hallazgo se dio, luego de detectar irregularidades en el luego, lo que podría ser señas de un entierro clandestino, por lo que comenzaron las excavaciones de forma manual en el lugar.

En el lugar localizaron un húmero derecho y se dio aviso a las autoridades, para asegurar el área y que puedan continuar con las diligencias y poder ubicar más indicios.

El domingo 1 de febrero, el colectivo reportó en la décima jornada de búsqueda resultados positivos en un sitio conocido como El Laguito, del ejido Los Cavazos, sobre la carretera ribereña Reynosa–Nuevo Laredo.

La presidenta del Colectivo, Edith González Treviño informó que los restos fueron encontrados sobre la superficie y presentaban signos de calcinación; además se encontró un tambo de lámina con múltiples impactos de bala.

Este tipo de hallazgos, señaló la buscadora, ponen en evidencia que en Reynosa aún existen sitios de abandono de restos humanos y lugares donde son calcinados para tratar de borrar rastros de las personas.

Los buscadores localizaron en un radio de aproximadamente 200 metros restos, unos calcinados, otros expuestos, que podrían corresponder a una misma persona, pero serán las autoridades las que determinen lo que ocurrió.

El segundo hallado del año se realizó el 25 de enero en la octava búsqueda que realizaba el colectivo; en esta ocasión en una granja abandonada conocida como “El Tío Chuy”, sobre la brecha El Becerro.

En una chimenea del lugar se localizaron fragmentos de cráneo y piezas dentales, además de huesos como fémur, peroné, húmero, radio, cúbito, falanges, vértebras y otros segmentos óseos calcinados.

Antes, el 06 de enero en un área despoblada ubicada a más de cinco kilómetros de la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, en el área de la Ribereña, se realizó el primer hallazgo del año.

Se trató de restos óseos, parte de un cráneo, fragmentos de costillas, femur y coxis y una chamarra, además de una tarjeta bancaria a nombre de Alejandro Vázquez Martínez, y que podría corresponder a una persona de 36 años habría desaparecido el 31 de enero del 2012.

Durante 2025 las y los buscadores de este colectivo, localizaron 52 puntos con restos humanos, la mayoría de ellos en Reynosa, Río Bravo y Matamoros; encontrando restos óseos calcinados, restos en estado de descomposición, algunos de ellos con huellas de tortura o lesiones de armas de fuego.

Pese al trabajo efectivo de este grupo de familiares de desaparecidos, que reportaron 65 acciones de búsqueda con 55 puntos positivos, señalaron la falta de acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, que solo las acompaño en seis de estas jornadas, según denunciaron.

Tamaulipas regresa al segundo lugar nacional de desaparecidos

Tamaulipas se volvió a colocar en el segundo lugar nacional con el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con 13,658.

El primer lugar lo ocupa el Estado de México con 14,720 personas, mientras Jalisco se ubicó en el tercer lugar con 12,788 personas desaparecidas, que fueron vistas por última vez en esta entidad.

En Tamaulipas de las 13,658 personas reportadas como desaparecidas, 12,983 (95.06%) corresponden a personas que, de acuerdo con la hipótesis de las autoridades, se habrían ausentado por su propia voluntad.

Pero hay 675 (4.95%) reportadas como no localizadas y cuya desaparición podrían estar relacionada a la comisión de un delito, por lo que se teme por su integridad.

Por municipios es Reynosa el más peligroso, luego que en esta ciudad se han reportado como desaparecidos a 3,343 hombres, 1,441 mujeres y una persona más cuyo sexo no se ha determinado.

Le siguen Matamoros con 3,195 hombres, 1,445 mujeres y una persona más con sexo indeterminado; mientras que Nuevo Laredo se ubica en el tercer lugar de ciudades con más personas desaparecidas con 3,113 hombres y 1,055 mujeres.

La capital del estado, ciudad Victoria se ubica en el cuarto lugar con 1,521 hombres, 835 mujeres y dos personas con sexo indeterminado; mientras que la zona conurbada de Tampico, Altamira y Ciudad Madero le siguen con 1,945 hombres, 1,143 mujeres y una persona con sexo indeterminado.